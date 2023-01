“São muito comuns os barracos de família em casamentos”, diz cerimonialista Lina Grasiela

Com os buracos da BR-364 cada vez em piores condições, o tempo estimado para viagens fica mais longo entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul – e vice-versa. Os 657 quilômetros são feitos em até 17 horas. Por essa razão, as empresas de ônibus e os taxistas que fazem lotação entre as duas cidades, um percurso de 680 quilômetros, anunciaram mudanças. A maior empresa de ônibus que atua no trecho, a Transacreana, que fazia a viagem em menos de 12 horas, agora leva de 15 a 17 horas.

No sábado, 14, a empresa emitiu um aviso de que não anunciará mais previsão para a chegada ao destino e pede que os passageiros que antecipem as viagens para não perder compromissos. “Devido às más condições da BR não temos mais previsão de chegada ao destino. Pedimos que, aqueles que viajam com compromissos agendados, que antecipem sua viagem, para que não ocorram atrasos em seus compromissos”, avisa a empresa nas redes sociais

O gerente comercial da empresa em Cruzeiro do Sul, Francisco Virgulino, diz que, como o inverno Amazônico está só começando, os problemas podem aumentar ainda mais. “São muitos problemas: os custos operacionais de manutenção, consumo de diesel e desgaste dos condutores dos ônibus, que precisam ter atenção redobrada em virtude das péssimas condições da estrada”, destaca.

Os taxistas que fazem lotação entre a capital e o Vale do Juruá, por causa do preço do combustível e das condições da BR-364, também adotam mudanças a partir desta segunda-feira, 16. Segundo eles, não buscarão mais os passageiros em cada casa – sendo as rodoviárias de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, os pontos de partidas das viagens entre as duas cidades. Se buscarem a pessoa em casa, cobrarão mais caro pela viagem, passando dos atuais R$ 250 para R$ 300.

“Agora o ponto de partida será a Rodoviária de Rio Branco e Cruzeiro do Sul para não aumentarmos direto a passagem. Por causa dos buracos da BR-364, trecho que fazíamos em 8 horas, agora levamos entre 10 e 11 horas, consumindo mais combustível. As peças dos carros também quebram mais agora”, relata Luís Gonçalves, taxista que faz lotação

O governo federal anunciou recentemente que dispõe de R$ 60 milhões para dar sequência ao trabalho de tapa buracos da BR-364. Por enquanto a superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit, responsável pela manutenção da rodovia federal, segue sem chefia. O novo titular da pasta ainda não foi anunciado pelo governo federal.