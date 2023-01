Rio Branco divulga edital do Concurso da Realeza do Carnaval

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), torna público o Edital do Concurso da Realeza do Carnaval 2023. O concurso, realizado pela primeira vez na gestão, devido aos impeditivos da pandemia, premiará com R$ 4 mil e troféus os primeiros colocados de cada categoria. Os segundos e terceiros colocados também receberão troféus e premiação em dinheiro.

Com o objetivo de valorizar e promover a cultura popular, além de cumprir meta do Plano Municipal de Cultura, o Concurso da Realeza do Carnaval 2023 conta com quatro categorias: Rainha do Carnaval, Rainha Gay, Rainha Trans e Rei Momo. No concurso serão avaliados os quesitos samba, simpatia, comunicação, beleza plástica e fantasia. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode participar.

O carnaval este ano acontece de 18 a 21 de fevereiro e a escolha da Realeza 2023 acontecerá no dia 17 de fevereiro, às 19h, em local a ser definido pela Comissão Organizadora e divulgado, por meio do endereço eletrônico www.pmrb.ac.gov.br.

As inscrições poderão ser realizadas na sede na Fundação Garibaldi Brasil (FGB), na Rua Luiz Z. da Silva, nº 499 – bairro Manoel Julião, no período de 16 a 27 , no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h. No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá portar cópia de RG e CPF, comprovante de endereço, preencher a ficha de inscrição e termo de compromisso, que serão disponibilizados presencialmente na sede da FGB. Confira o edital aqui.