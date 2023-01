Frutas e verduras ficaram até 61,40% mais caras em Rio Branco

Divulgado nesta terça-feira (17) pela pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) o 1º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) confirma a tendência apresentada em pesquisas do IBGE e do Governo do Acre: o consumidor entra 2023 pagando muito mais caro para ter hortaliças nas refeições. O quilo da batata, por exemplo, encerrou 2022 custando em média 61,40% mais caro; a alface aumentou 5,15%; tomate, 5,92%; e cenoura, 9,97%. No atacado, o preço da cebola caiu 1,55%.

Segundo a Conab, o preço da batata atualmente é o mais alto comercializada em uma Central de Abastecimento no País. O levantamento revela que a transição de safras está entre os principais fatores que influenciaram na alta das cotações no último mês de batata e tomate nas Ceasas analisadas.

“No caso da banana, a diminuição de preços é influenciada principalmente pela maior oferta da nanica. As principais regiões produtoras desta variedade foram favorecidas, em novembro, por chuvas e temperaturas adequadas para o enchimento nos cachos e posterior venda em dezembro e janeiro. Por sua vez, a banana prata teve a oferta controlada sendo que ocorreram, inclusive, aumento nas cotações no decorrer do último mês de 2022, explicado tanto pelo menor investimento na cultura nas praças do Sudeste bem como pela ocorrência das chuvas restringindo a oferta e a qualidade do produto. Nos primeiros dez dias de janeiro, a Conab continua verificando esse comportamento distinto entre as variedades com tendência de estabilidade ou alta de preços para a prata e queda nas cotações da nanica”, diz o Prohort da Conab -mas não é o que acontece no Acre, onde a maioria das frutas também disparou de preço em 2022: a banana encerrou o ano custando 14,59% mais cara e o mamão, 45.60%.

A pesquisa desta edição foi realizada com base nos preços das Centrais de Abastecimento localizadas em São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, Vitória/ES, Curitiba/PR, , São José/SC, Goiânia/GO, Brasília/DF, Recife/PE, Fortaleza/CE e Rio Branco. A íntegra do 12º Boletim Prohort pode ser acessada no site da Conab.

É possível também conferir os preços diários dos produtos hortigranjeiros nas Ceasas das capitais e do interior do país por meio do Aplicativo Prohort, gratuito para uso em celular ou smartphones e disponível para download nas lojas oficiais de aplicativos para o sistema operacional Android e IOS.