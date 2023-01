Idosa que derrubou obra do governo alega ser dona da terra onde estrutura foi erguida e exige indenização

Lideranças indígenas do Vale do Juruá se articulam para assumir a gestão da Fundação Nacional dos Povos Indígenas- Funai e o Distrito Sanitário Especial Indígena – Dsei da região.

Na lista para ocupar o Dsei estão o ex prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piãnko, do povo Ashaninka, Valdenice Silva de Souza, do povo Nukini, Nedina Luiza Alves Yawanawa, do povo Yawanawa e Mário Gerson, do povo Kaxinawa. Para o cargo de coordenador da Regional da FUNAI do Juruá foi indicado Eldo Shanenawa.

Todos os indicados tem nível superior e já ocuparam cargos em instituições públicas.

As articulações regionais são feitas com apoio da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia

Brasileira – COIAB.

Mulheres e política

O presidente Lula tem apostado na potência feminina para indicar os cargos na área indígena. A ministra dos Povos Originários é Sônia Bone de Sousa Silva Santos, a Sônia Guajajara e Joenia Batista de Carvalho Wapichana é presidente da da Fundação Nacional dos Povos Indígenas – Funai. Neste contexto os nomes de Valdenice Silva de Souza, do povo Nukini, Nedina Luiza Alves Yawanawa, ganham força.

Já Isaac Piyãko, além da experiência como prefeito de Marechal Thaumaturgo e coordenador da Organização dos Povos Indígenas do Vale do Juruá – OPIRJ, foi candidato a deputado federal pelo PSD, teve 3.567 votos e é o 1º suplente do partido. Deverá contar com apoio político do senador Sérgio Petecão, para assumir o Dsei do Vale do Juruá.

Quase 20 mil indígenas na regional do Juruá

O Vale do Juruá tem a maior quantidade de terras indígenas e de indígenas do Acre com população de 19.208 de 162 aldeias, distribuídas em 21 terras indígenas, situadas nos municípios de Feijó, Jordão, Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, totalizando uma extensão territorial de 216.146 km2.

Concentra uma população pertencente a 14 diferentes povos: Ashaninka, Jaminawa-Arara, Noke Koi (Katukina), Shawãdawa (Arara), Puyanawa, Madijá (Kulina), Kuntanawa, Apolima-Arara, Jaminawa, Huni kuĩ (Kaxinawa), Nawa, Nukini, Yawanawá e Shanenawa, bem como um grupo de Indígenas de Recente Contato (IRC).