Disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul está na meta

O HOJE OCTAGENÁRIO, Nabor Junior (foto), que foi deputado estadual, deputado federal, governador, senador por dois mandatos, virou um exemplo para as novas gerações, como uma figura que primou pela ética e boa política. Faço questão de sempre reviver as memórias de políticos que marcaram positivamente a história do Acre. Foi o primeiro governador eleito do estado depois do regime militar, pela oposição aglutinada no MDB, tendo como a sua vice Iolanda Fleming, derrotando o nome dos militares, o líder local da ARENA, Jorge Kalume. Na campanha, Kalume era apontado como franco favorito, e Nabor como uma zebra. Venceu uma eleição que era dada como perdida. Sempre foi um conciliador dentro do MDB, que era uma verdadeira colcha de retalhos com suas várias tendências ideológicas. Foi sempre visto como a última voz, pela sua respeitabilidade. O “Jojô”, como ele era carinhosamente conhecido pelos mais próximos, manteve uma retidão de conduta sem nenhum desvio ao longo do mandato de governador. Entrou limpo e saiu limpo. Nestes tempos bicudos em que a política passou a ser um mercado persa, é bom lembrar que nem sempre foi assim, e que Nabor Junior representa, como poucos, os idos em que se fazia política com honestidade.

GRANDE PENSADOR

O EX-PREFEITO James Gomes sempre foi o grande articulador político da família. Ou assume a orientação da gestão da irmã e prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, que não decolou, ou deixarão o poder.

FRENTE DE OPOSIÇÃO

EM Senador Guiomard, se articula a formação de uma frente formada por opositores, como o senador Sérgio Petecão (PSD) e a deputada federal Vanda Milani (PROS), no apoio à candidatura do ex-vereador Gilson da Funerária, que é um nome muito forte na oposição.

NÃO SÃO CONFLITANTES

QUALQUER análise política que se fizer sobre a eleição de 2026, tem que se levar em conta que o Gladson não disputará a reeleição. Seu nome, por exemplo, não entra em confronto com potenciais candidatos à sua sucessão, como Jorge Viana e Alan Rick. Gladson sairá ao Senado.

QUE BATE A PEDRA

TENHO visto muitas declarações sobre candidaturas a prefeito de Rio Branco do grupo palaciano, no próximo ano. Quem vai bater a pedra neste dominó político, é o governador; a benção do nome à PMRB, passa por ele.

BARRADO NO BAILE

O DEPUTADO Nicolau Junior (PP) só foi o deputado mais votado para a ALEAC, porque investiu na formação de um grupo em Rio Branco e municípios do Alto Acre; em Cruzeiro do Sul ele não foi prioritário na estrutura da prefeitura, e foi preterido pelo apoio à candidatura do Clodoaldo Rodrigues, o mais votado do município.

TE CUIDA, GÉRLEN!

O PREFEITO Jerry Correia, que abandonou o PT na campanha para apoiar a candidatura do Gladson, está agora cobrando a fatura: quer indicar nomes para cargos do governo no município, alguns do espaço do deputado federal eleito Gérlen Diniz (PP). Jerry já fez o pedido.

SAIU FORTALECIDO

SÓ que, o deputado Gérlen Diniz (PP) saiu fortalecido do processo eleitoral: se elegeu para a Câmara Federal e fez o irmão deputado estadual. É ele quem tem a mercadoria na prateleira: emendas parlamentares, e o voto do irmão na ALEAC. Um prefeito não tem nada.

TCHAU E BENÇÃO

O EMPRESÁRIO Nelsinho Santiago, que teve forte papel na eleição do prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo, não quer mais conversar com ele, e deve apoiar um outro nome para a prefeitura do município no próximo ano.

GRUPO EM FORMAÇÃO

HÁ a formação de um novo grupo para disputar a prefeitura de Plácido de Castro no próximo ano, que passa pela aliança do Nelsinho Santiago e o ex-prefeito petista Paulinho. Diga-se de passagem: grupo forte.

MARCUS RETICENTE

EX-PARLAMENTAR do PT revelou ontem estar o Marcus Alexandre (PT) reticente em assumir o comando do DNIT. Mas, uma conversa que terá no sábado em Rio Branco com o Jorge Viana, pode lhe convencer aceitar.

VITRINE PARA 2026

É QUE O PT quer fazer do trabalho do DNIT, na recuperação da BR-364 de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, uma ponte para a disputa do governo na eleição de 2026. Se fizer um bom trabalho, não há vitrine melhor.

AMIGO É PARA ESSAS COISAS

A META principal do senador Sérgio Petecão (PSD) no tocante aos cargos federais, e recolocar o amigo Marivaldo Melo na presidência do Basa. Amigo é para essas coisas, já diz a canção do Milton Nascimento.

O SISTEMA PENITENCIÁRIO É UM INFERNO

O SISTEMA penitenciário brasileiro é cruel, é um inferno na terra. Os bolsonaristas que tocaram terrorismo na destruição das sedes do Legislativo, Judiciário e Executivo, levados para o presídio da Papuda, vão se arrepender dos seus atos e viver o inferno por dentro.

RECLAMAÇÃO CRÔNICA

A MEDIDA tomada pelo prefeito Tião Bocalom da abertura do processo para a contratação de médicos por 6 meses, até o concurso público do fim do ano, merece elogio. A falta de médicos e demais profissionais da saúde na rede municipal, é uma reclamação crônica.

CONVERSAS PREVISTAS

NÃO É DE SE ADMIRAR se mais na frente os grupos Deda-deputada Maria Antônia (PP) e da ex-prefeita Leila Galvão (MDB), se unirem para disputar a prefeitura de Brasiléia. Já existem conversas previstas neste sentido.

SEM LIGAÇÕES

O GRUPO da velha guarda, que domina a executiva regional do MDB, vai escolher um nome para suceder o deputado federal Flaviano Melo (MDB) na presidência do partido, que não tenha ligações com o Gladson. Querem o MDB independente.

FORA DO PROCESSO

TIREM o nome do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) da lista de candidatos a prefeito de Rio Branco. Não quer, segundo uma fonte, nem discutir esta possibilidade.

A CAMARADA O COMPANHEIRO

O EX-GOVERNADOR Binho Marques e o deputado federal Leó de Brito, já estão acomodados em cargos no Ministério da Educação, em Brasília. Na fila da boquinha ainda continuam a camarada (sic) Perpétua Almeida e o companheiro (sic) Sibá Machado.

SEIS POR MEIA DÚZIA

DE GRANDE novidade no primeiro escalão do segundo mandato do Gladson, somente a nomeação do médico Pedro Pascoal, na Saúde. O grosso foi a manutenção de secretários do primeiro mandato, e remanejamento de outros ao estilo do seis por meia dúzia.

SERIA SE APEQUENAR

NÃO SEI se é verdadeira a especulação de que a deputada federal Jéssica Sales (MDB), que deixa o mandato no final deste mês, vai assumir a direção da Maternidade de Cruzeiro do Sul. Se for verdade, ela irá se apequenar politicamente, integrará o segundo escalão do governo. E, não precisa disso para tocar a vida. Não consegui falar ontem com ela, para esclarecer.

FEZ POR ONDE

O SECRETÁRIO de Educação do estado, Aberson Carvalho, justificou ser escolhido pelo Gladson para permanecer no cargo. Além de uma boa gestão, ele foi importante na campanha de reeleição do governador.

NADA PALATÁVEL

O deputado Jenilson Leite (PSB) terá sérias dificuldades para conseguir o apoio do PT, para uma candidatura a prefeito na eleição do próximo ano. No ninho petista, continua nada palatável; e tudo vai depender da posição do Jorge Viana a respeito da volta da quebrada aliança.

COMPLETA RAZÃO

O PRESIDENTE Lula tem completa razão ao falar que, as Forças Armadas do país só podem ter um lado, o de seguir a Constituição Federal. E, não é poder moderador.

FRASE MARCANTE

ASSIM DIZ O SENHOR- Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. Gênesis 28:15.