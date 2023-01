Bolsonaro trocou número de celular por medo de supergrampo de Moraes

As contas do Twitter do youtuber Monark e do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) foram retidas por decisões judiciais.

De acordo com informações da página do Twitter, as contas deles foram retidas no Brasil em resposta a uma demanda legal.

Os dois chegaram a publicar postagens apoiando os atos criminosos em Brasília, no dia 8 de janeiro.

Em um tweet, Monark disse que sentia empatia pelas pessoas que estavam “protestando”. “Esse nosso estado é uma ditadura nefasta e autoritária, só roubam o povo. Algo deve ser feito, mas nossa classe política se provou covarde e conivente, com isso é normal o povo se sentir sem esperança e rebelar”, publicou o youtuber.

Nikolas Ferreira é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi o deputado federal mais votado de Minas Gerais.

Segundo o Twitter, tais retenções serão limitadas à jurisdição específica que emitiu a demanda legal válida ou onde o conteúdo violar a(s) lei(s) local(is). “Após o recebimento de solicitações para reter conteúdo, notificaremos imediatamente os usuários afetados, a menos que sejamos proibidos de fazê-lo (por exemplo, se recebermos uma ordem judicial sob sigilo)”.

No fim do ano passado, Ferreira já havia tido o perfil retirado do ar por determinação judicial.