Rio Acre vaza em Rio Branco, mas cabeceiras e Riozinho do Rôla estão enchendo

Apesar da vazante em Rio Branco (saiu 8,52m para 7,78m entre quarta e quinta-feira) o Rio Acre deve sofrer influência da elevação no volume de água em suas cabeceiras e em seu principal tributário, o Riozinho do Rôla, que subiu 31 centímetros em 24 horas.

Em Aldeia dos Patos, região de nascente do Rio Acre em Assis Brasil, o manancial saiu de 2,57m para 3,76m -mais 1,19m entre quarta e quinta-feira, 11 e 12 de janeiro. Além disso, tem chovido bastante naquela região.

Os dados são da Agência Nacional de Água (ANA) organizados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Os rios do Acre em geral estão vazando, mas há registro de chuvas em várias partes do Estado. “As plataformas localizadas na bacia do Purus, Tarauacá-Envira, Feijó e Jordão registraram redução de nível na leitura das 7 horas”, informa a Secretaria de Meio Ambiente. No Rio Juruá há subida no volume de água.