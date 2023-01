Barco na correnteza na busca de um porto

ESTÁ ABERTA a temporada de escolha do futuro líder da bancada federal acreana. O cargo é importante, porque o seu ocupante é quem vai conduzir os debates sobre a distribuição dos pouco mais de 600 milhões de emendas impositivas de deputados federais e senadores.

Cada deputado federal terá 60 milhões de emendas. E, cada senador, 85 milhões. O senador Alan Rick (União Brasil), disse ontem ao BLOG ter colocado o seu nome na disputa, levantando a bandeira de que deve haver rodízio no cargo, que já se encontra há muito tempo com o senador Sérgio Petecão (PSD).

Já contaria com os votos do senador Márcio Bittar (União Brasil) e dos deputados federais eleitos Antônia Lúcia (Republicanos), Eduardo Veloso (União Brasil), Ulysses Araújo (União Brasil), faltando um voto para conseguir a maioria.

SEM CAVALO DE BATALHA

O atual líder da bancada federal acreana, senador Petecão (PSD), falou que não vai fazer nenhum cavalo de batalha para ficar no cargo, que será decidido pelo voto e deixará a bancada decidir quem quer no posto.

HUMILDADE FAZ BEM

O DIRETOR do DERACRE, Petrônio Antunes, se jacta de ter conseguido em Brasília 100 milhões de reais para obras no estado. Deveria ter a humildade de dizer que os recursos se devem às ações da bancada federal. Em Brasília, o prestígio de um diretor em ministério, é zero.

VEZ DOS DEPUTADOS

A DEPUTADA FEDERAL eleita Socorro Neri (PP) ainda não se colocou de candidata, mas ressalta que, seu entendimento é o de que, conforme critério de rodízio anteriormente estabelecido, a vez agora é a de um deputado ou deputada federal assumir a liderança. Mas quem decidirá a questão é a bancada no devido tempo.

NÃO TENHO NEM DÚVIDA

O GOVERNADOR Gladson vai dizer que não se meterá, como disse no caso da ALEAC, mas ele avalizou a chapa Luiz Gonzaga (PSDB) a presidente e Nicolau Junior (PP) para primeiro-secretário. Fará o mesmo sobre a liderança da bancada federal, vai dar sim seu pitaco.

OPINIÃO PESSOAL

DEPOIS de tanto tempo na liderança da bancada federal, acho ser esta a hora do senador Sérgio Petecão (PSD) abrir mão da disputa, para acontecer uma alternância.

NOME BRECADO

NEM SE discute a competência do engenheiro Thiago Caetano para comandar o DNIT, mas foi ser anunciado seu nome ser apoiado pelo senador Sérgio Petecão (PSD) para o cargo, que houve uma mobilização no PT para lhe fritar, sob os argumentos de ser bolsonarista da ala radical evangélica, e que criou problemas no governo Tião Viana. O PT quer a indicação do Marcus Alexandre. Neste cabo-de-guerra, a corda mais fraca é a do Thiago.

RESSALTEI A COMPETÊNCIA

“NÃO SEI se o Thiago Caetano é um bolsonarista radical, sei que ele é Petecão, e apenas ressaltei que entre os nomes citados para o DNIT, ele é muito competente”, disse o senador Sérgio Petecão (PSD) ontem ao BLOG.

PRESSÃO CONFIRMADA

O SENADOR Petecão (PSD) confirmou que de fato há uma pressão no PT contra a indicação de Caetano, tendo recebido vários telefonemas de petistas lhe queimando.

PENSAR E REPENSAR

NAS últimas eleições majoritárias em que lançou candidatos próprios, estes foram mal nas urnas. Na última eleição para o governo, então, foi um desastre. Por isso, os dirigentes do MDB têm que pensar bem antes de ter uma candidatura própria à PMRB.

NOME A SER CONSULTADO

O DEPUTADO federal Flaviano Melo (MDB) mesmo tendo perdido a eleição e se aposentado para nova candidatura, continuará a ser uma voz ouvida dentro do MDB, antes da tomada de qualquer decisão do partido.

VAI QUERER PARTICIPAR

NÃO APOSTEM contra. O ex-senador Jorge Viana, na direção da APEX, com orçamento de 1,5 bilhão, vai traçar um caminho no estado para uma candidatura majoritária dele em 2026. O JV sabe usar bem o poder.

AMANSAR O PT

SE O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) imagina que terá o apoio do bloco de partidos de esquerda à uma candidatura sua à PMRB em 2024, pelos seus belos olhos; tire o cavalo da chuva, para não morrer de pneumonia. Terá que antes amansar o PT, que tem sérias resistências ao seu nome.

SITUAÇÕES ENGASGADAS

O PT TEM o deputado Jenilson Leite (PSB) como um espinho atravessado na garganta, desde que ele se juntou ao governador Gladson para apoiar a Socorro Neri a prefeita, sendo contra a candidatura do petista Daniel Zen. E, o caldo engrossou mais na última eleição, quando não apoiou a candidatura do Jorge Viana ao governo. São situações que terão de ser resolvidas.

TUDO É POSSÍVEL, MAS NÃO SERÁ FÁCIL

JUNTAR NO MESMO palanque um único candidato a prefeito da capital na próxima eleição, apoiado pelo PT-PV-PCdoB-MDB-PSD-PSOL-PSB, pode até acontecer, mas não será tarefa fácil, são muitos os interesses difusos.

SENTINDO O CHEIRINHO

O GEMIL JUNIOR (PDT) vai sentir um mês o cheirinho do poder, ao assumir o mandato de deputado estadual. É um período curto, mas é melhor do que chute no saco.

DEVASTAÇÃO ENGAVETADA

COM A POSSE da Marina no ministério do meio ambiente, foi colocada uma pedra no projeto defendido pelo senador Márcio Bittar (União Brasil) e a deputada federal Mara Rocha (MDB), que causaria devastação florestal na reserva da Serra do Moa, em CZS. Seria uma estrada, que ligaria Cruzeiro do Sul à Pucalpa, no Peru.

MAUS BOCADOS

COM A MARINA ministra do meio ambiente, os grileiros de terras públicas, empresários devastadores da floresta amazônica, os que invadem terras indígenas para garimpar, e os que defendem o desmatamento, vão passar maus bocados. Estava tudo liberado com o Bolsonaro. Por isso, o agronegócio votou em peso contra o Lula.

CULPA DO GLADSON

O ACRE é o único lugar do país, onde quem fica no cadastro de reserva de um concurso acha que é obrigação a sua contratação. O nome já diz: “cadastro de reserva”. Mas a culpa das pressões para nomeações é do Gladson, que prometeu na campanha que ia contratar todo mundo, para conseguir mais votos. Estão lhe pegando pela palavra quando acontecem pressões.

NOVO ENCONTRO

EM 2024 deverá haver um novo encontro do Tião Bocalom contra a Socorro Neri, na disputa da prefeitura de Rio Branco. Cada eleição majoritária é um novo cenário. No primeiro encontro, venceu o Bocalom.

FORA DAS DISPUTAS

A VEREADORA Lene Petecão (PSD), segundo quem circula próximo dela, não deverá disputar a reeleição. Saiu decepcionada com a baixa votação para Federal.

NÃO É PARA VIDA TODA

TODO ocupante de cargo de confiança tem de entender que pode ser demitido a qualquer momento. Não é para vida toda. Cargo de confiança se dorme nele e acorda sem ele. Sem sentido, pois, ver gente reclamando que ainda não foi nomeada. Governador nomeia se quiser.

FRASE MARCANTE

“Negociata é todo bom negócio para o qual não fomos convidados”. Barão de Itararé