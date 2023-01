Câmara de Rodrigues Alves oficializa aprovação de férias remuneradas para vereadores e aumento no valor de diárias

Na manhã deste sábado, 07, um homem que dirigia embriagadocapotou o carro, caiu em um barranco e atingiu uma casa no Bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul. Segundo o comandante do Pelotão de Trânsito- Peltran da Polícia Militar, tenente Belo, o teste do etilômetro aferiu 0,82 mg/L de ar alveolar. O homem, que não teve o nome divulgado, recebeu voz de prisão em flagrante e está internado no Hospital Regional do Juruá devido aos ferimentos causados pelo acidente.

O carro atingiu a coluna da casa, mas ninguém da residência ficou ferido. A frente do veículo ficou destruída.

“Foi dado voz de prisão ao condutor por ter incorrido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileito de conduzir veículo sob efeito de álcool e ele foi conduzido ao Hospital. O automóvel não foi retirado do local no local devido a iminência de causar danos à residência e por não estar atrapalhando o trânsito da via”, contou o tenente Belo.

O final de semana passado, do reveillon foi marcado por 10 acidentes de trânsito, com 5 pessoas flagradas dirigindo embriagadas e 2 presas, porque causaram acidentes. Um homem sozinho chegou a cair de uma motocicleta ,de tão embriagado que estava, e foi preso. Outro, que causou acidente embriagado, também foi preso.