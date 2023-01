Reajuste dos aluguéis chega a 5,45% no Acre em 2023

O Brasil possui ao menos três índices para os aluguéis imobiliários. No Acre, o Conselho Regional de Corretores Imobiliários (Creci) utiliza mais o IGP-M e o INPC, o primeiro calculado pela Fundação Getúlio Vargas e o outro pelo IBGE.

País afora, especialmente nas capitais, os contratos já estão sendo reajustados. Nesse contexto -e utilizando o dado mais atualizado do IGPM -os aluguéis no Acre devem variar no máximo 5,45% em 2023, segundo estima Marcio Santos, presidente do Creci acreano.

Há capitais que podem adotar o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acumulou alta de 8,25%, em 2022. No ano anterior, o indicador havia fechado com deflação (queda de preços) de 0,61%. O índice é calculado com base em preços coletados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Em Rio Branco, a negociação entre imobiliária e locatário tem sido utilizada para ajustes nos contratos.

O Índice Geral de Preços – Mercado, popularmente conhecido por sua sigla – IGP-M – é calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE). Nessa página, você encontra todas as informações sobre a divulgação desse indicador econômico relativas ao ano de 2023.

Em Rio Branco existem cerca de 30 mil imóveis comerciais e residenciais com contrato de aluguel. Devido às condições e localização dos imóveis, em geral o valor do aluguel supera R$1 mil ao mês.

“Em 12 meses (janeiro a dezembro de 2022), o IGP-M acumula alta de 5,45%. Em dezembro de 2021, o índice acumulava alta de 17,78% em 12 meses (com base na última atualização do IGP-M, em dezembro de 2022)”, informa a FGV. Assim, nos casos em que for utilizado esse indicador no Acre, o reajuste deverá ser menor que no ano passado.