Política é como caminhão carregado de melancias

Segundo um adágio popular, “política é como um caminhão carregado de melancias, quando passa em buracos e costelas de vaca vão se arrumando até o encaixe perfeito”. Gladson Cameli e Mailza Gomes, ambos do PP, já estão governando; Jorge Viana (PT) e Marina Silva (PV) ocupam cargos importantes no governo federal; Alan Rick e Márcio Bittar, do União Brasil, juntaram os panos, e o senador Sérgio Petecão faz carreira solo sem o prefeito Bocalon que se atrelou com a vice Mailza. Serão eles os protagonistas da construção eleitoral para as eleições de 2024 e 2026.

Enquanto o governador Gladson vai ao encontro da parceria proposta pelo presidente Lula de trabalhar com todos os governadores eleitos, Jorge Viana e Marina Silva, em suas respectivas áreas podem fazer muito pelo Acre. Em relação a Marina, não há o que temer. Assim como Lula precisava voltar à presidência para sublimar a vida, Marina Silva necessitava ocupar o Ministério do Meio Ambiente para remover os equívocos das fake news plantadas contra ela. Em relação a Márcio e Alan, os papéis se inverteram: Agora são oposição no Acre e em Brasília. O senador Petecão é Lula lá contra Gladson cá. E o caminhão de melancia segue viagem para o futuro…

“Só dá valor a sombra quem um dia andou no sol”. (popular)

. Diz um ditado que a receita do sucesso ninguém ainda descobriu, mas a do fracasso é querer agradar a todo mundo ao mesmo tempo.

. O ex-governador Jorge Viana, nomeado para dirigir a APEX – Brasil pode fazer muito pelo Acre, inclusive, o agro.

. Na esteira de sua nomeação pediu a suspensão do pagamento da pensão de ex-governador, mas, pelos visto, deixou algumas pessoas descontentes.

. Se fica com a pensão, reclamam, se devolve a pensão, reclamam também.

. Dedução lógica: O problema não é a pensão!

. “Eu nunca acreditei na briga do Alan com o Márcio Bittar”!

. Por que Macunaíma?

. “Porque é princípio elementar não acreditar em briga de políticos”.

. E a briga do Petecão com o Bocalom?

. “Você duvida que os dois não possam estar juntos novamente em 2024”? Ora, ora dona Aurora”.

. Gladson e Rocha?

. “Toda regra tem exceção, meu filho”!

. Nésio Fernandes, chefe da atenção primária do Ministério da Saúde é a favor do aborto pelo SUS, o Lula é contra, então, quem manda mais?

. Um sujeito desses já começa jogando mais de 80% da população brasileira que é contrária a legalização do aborto, contra o governo que se instala e que se colocou na campanha eleitoral contra o aborto.

. Além disso, o governo federal não tem maioria no Congresso, principalmente para um assunto tão espinhoso como este.

. A ciência e a bíblia dizem que uma nova vida começa quando o óvulo é fecundado e não quando o bebê nasce e respira pela primeira vez.

. No caso, ser contra o aborto não é ser um negacionista da ciência.

. Chamem os professores Clóvis, Karnal, Pondé, Viviane e Cortella que a questão é ética.

. Bom dia!