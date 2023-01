Rompimento oficial é questão de tempo

PARA O LONGEVO deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), o campo da esquerda, derrotado na última eleição estadual, não pode ficar pensando em nomes para as próximas disputas majoritárias no estado. “Temos que montar uma grande aliança, mas primeiro temos que juntar os parecidos, como PCdoB-PSOL-PSB-REDE-PV-PT, que não estiveram unidos na última eleição”, defende o experiente Magalhães.

Num segundo plano, o parlamentar entende que as conversas devem ser abertas com os partidos de centro como o MDB-PSD, e atrair outros aliados, para a formação de uma grande frente política. E, diz que, por último, deve se discutir candidaturas futuras como as para as prefeituras.

A oposição, destaca Edvaldo, não vai avançar se teimar em entrar nas eleições futuras cada um com a sua candidatura majoritária. Enfatiza que a meta dos partidos da oposição, deve ser única: somar.

FOCO NO BOCALOM

A VICE-GOVERNADORA eleita Mailza Gomes (PP) tem como foco político principal nos próximos dois anos, viabilizar a candidatura à reeleição do prefeito Tião Bocalom, dentro do PP, onde há resistências ao nome.

META DO BOCALOM

A META do prefeito Tião Bocalom é se reeleger e disputar o Senado na eleição de 2026, e com isso, contar com o apoio da vice-governadora Mailza. Gomes.

PEDRA CANTADA

FALANDO do ex-secretário de Segurança, Paulo César, como gestor, ele foi irretocável e, extremamente, dotado de competência. Mas, lhe faltou habilidade política ao condicionar sua permanência no cargo a indicar todos os seus auxiliares, porque com isso colocou o governador Gladson contra a parede e não lhe restou aceitar o seu pedido de demissão, para não perder a autoridade. Uma pena a saída do Paulo César do cargo.

DITADO ÁRABE

HÁ um ditado árabe que diz, que: “Nunca se sente numa cadeira da qual alguém possa mandar você se levantar”.

RECADO AOS POLÍTICOS

UMA BOA fonte palaciana revelou ontem ao BLOG que, a indicação do médico Pedro Pascoal para ser o futuro secretário de Saúde, foi um recado explícito do Gladson de que, ele não vai aceitar pressão política no segundo mandato, para a escolha de secretários. Gato escaldado tem medo de água fria, diz o ditado.

UMA AVALIAÇÃO

NA AVALIAÇÃO de um político de larga vivência, nem toda bancada federal será oposição ao Lula. Cita que o Gerlen Diniz (PP) nunca foi bolsonarista; e a Meire Serafim (União Brasil), não será contra o Lula, porque seu marido Mazinho Serafim é prefeito de um município pobre, e precisa de recursos federais extras para a gestão.

ATÉ O CANTOR FOI EMBORA

A PARTIDA do presidente Bolsonaro para a Flórida foi uma ducha de água fria nos radicais, que acreditavam que ele teria força para dar um golpe militar e ficar no poder. Não tem volta. Domingo o Lula será o novo presidente, caiam de vez na real que a festa terminou. Até o cantor já foi embora.

PARA INDIGESTA

AO futuro secretário de Saúde, Pedro Pascoal, vai caber uma missão das mais difíceis em qualquer governo, que é a de comandar a pasta que tem os problemas mais delicados, porque lida com vidas. A conferir sua gestão.

ACABAR COM A GUERRA

E AO NOVO secretário de Segurança, José Américo Gaya, vai caber como primeira tarefa pôr fim ao faroeste da capital, com execuções quase todos os dias; e com o aumento de roubos e furtos, que estão numa crescente.

FICOU CARECA

PARTE do sistema de comunicação estatal pode sim comemorar os novos investimentos do governo, para a melhoria do setor. Mas, o mesmo não se pode dizer dos servidores da Rádio Difusora Acreana, que vivem quase na informalidade administrativa, sem um quadro próprio da emissora. Foram 4 anos nada felizes, sendo empurrados com a barriga. De promessa, Santo Antônio ficou careca.

FESTA DA DEMOCRACIA

REITERO SEMPRE que a minha candidata a presidente, foi a Simone Tebet. Nem por isso posso deixar de reconhecer que, a vitória do Lula foi a vitória da democracia contra o autoritarismo. E que devemos torcer para que ele faça um bom mandato e afaste a violência que tomou conta do país, nos últimos 4 anos.

PODE SAIR POR CIMA

UM amigo deputado fez ontem uma observação pertinente de que, o Marcus Alexandre no comando do DNIT pode sair consagrado popularmente, caso solucione de vez o crônico problema de trafegabilidade da BR-364, no trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul. Lembrou que sob a gestão do Marcus foram construídas todas as pontes da rodovia.

NOME PARA 2026

ANOTE: Caso o Marcus Alexandre consiga fazer no DNIT um trabalho sólido de recuperação da rodovia 364, com forte projeção na mídia, será um candidato majoritário forte na eleição de 2026. Esqueçam o atual cenário político do estado, cada eleição tem contextos diferenciados.

PODE COMEMORAR

SE TEM uma categoria que pode comemorar é a dos Defensores Públicos, que conseguiu derrubar na ALEAC um veto do governador Gladson, e a aprovação de até 9 mil reais de gratificação. Tim-tim, no champanhe!

CERVEJA NOSSA DE CADA DIA

QUEM gosta de uma cervejinha pode ir coçando os bolsos, porque com a aprovação do projeto do Gladson que aumentou o teto do ICMS da energia, combustível e etc, o preço da loura suada vai dar um pulo.

POUCOS SABEM

UM AMIGO petista revelou ontem um fato que poucos sabem: chegou haver uma pressão nacional no PT para que o Jorge Viana (PT) disputasse uma cadeira de deputado federal, mas ele não aceitou nem discutir a hipótese. E, acabou ficando sem mel e nem cabaça.

NÃO COMERAM O BOLO

CASO o Jorge Viana (PT) tivesse sido candidato a deputado federal a sua chance de eleição seria grande e poderia puxar mais um para a Câmara Federal, além de que, o Marcus Alexandre, por certo, seria hoje deputado estadual. Cresceram os olhos e não comeram o bolo.

PÉSSIMO AVALIADOR

NÃO SEI QUEM FEZ A AVALIAÇÃO de que o Jorge Viana poderia se eleger governador, num cenário em que o governador Gladson liderava todas as pesquisas e disputaria no comando da máquina estatal.

FRASE MARCANTE

“Assim como o hábito não faz o monge, o cetro não faz o rei”. Ditado português.