Público terá vans disponibilizadas para ir a réveillon na Arena do Juruá

A estrutura do estádio Arena do Juruá, onde serão realizados a queima de fogos e os shows da virada, já está quase pronta em Cruzeiro do Sul.

O evento terá início às 21 horas do dia 31 de dezembro e se encerra às 5 da manhã do dia 1⁰ de janeiro de 2023.

A festa contará com 15 minutos de show pirotécnico, antes das apresentações de artistas locais e das atrações Lauana Prado e Chicão dos Teclados.

Pela primeira vez o evento será realizado no local, na Rodovia AC-405, que fica há cerca de 10 quilômetros do centro da cidade, onde foi realizada a Expoacre Juruá deste ano.

Organizadores do evento, governo do Estado, prefeitura de Cruzeiro do Sul, Associação Comercial e moradores da região se reuniram nesta quinta-feira, 29, no local e anunciaram algumas medidas e restrições.

Para chegar até o local as pessoas poderão utilizar a rodovia Estadual AC-405, que está em obras, e a estrada da Nova Olinda, antiga estrada do Aeroporto.

Quem for pela BR-405, terá que fazer a rotatória no Posto Rodoviário. Somente vans de transporte público, táxis, mototáxis e carros de corrida de aplicativo poderão acessar o estádio pela rotatória da frente do local. É o mesmo esquema de trânsito que foi utilizado na Expoacre Juruá.

Restrição

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul em exercício, capitão Silva Lima, pede quem for beber no local, não dirija na volta e nem leve bebidas em garrafas de vidro para o evento.

“As pessoas poderão levar suas térmicas, exclusivamente, com bebidas em lata e haverá fiscalização na entrada”, explicou o oficial.

Transporte público

Além de táxis, mototáxis e carros de aplicativos, as vãs do transporte público também atuarão para garantir a ida do público até o estádio Arena do Juruá. Os veículos vão operar das 20h30 até a meia noite e depois das 2 às 5 horas da manhã, quando o evento será encerrado.

“As vans farão dois percursos, um saindo da rodoviária e seguindo pela Boulevard 25 de Agosto, Hospital do Juruá e indo pela estrada da Nova Olinda. O outro sai da praça das vans e vai pela AC-405”, relata Jonas Lima, secretário Adjunto de Trânsito e Transporte de Cruzeiro do Sul.

O estacionamento do estádio ficará sob a responsabilidade da Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, que cobrará pelo serviço. Serão R$ 15 para carros e R$ 7 de motos. “Em média, cada família vai faturar R$ 4.500 e garantiremos fundos para a nossa associação”, pontua Andreas Cleumo de Souza, representante da comunidade.

30 barracas estarão instaladas no local com a venda de bebidas e alimentos.

Cerca de 40 mil pessoas são esperadas para o réveillon em Cruzeiro do Sul. “Uma grande estrutura foi montada e feito um planejamento estratégico para a realização do megaevento. Tudo foi preparado para marcar a história de Cruzeiro do Sul, pois o nosso intuito é receber 2023 com boas energias e vibrações”, ratificou Dayana Maia, representante da Secretaria de Governo – Segov, no Juruá