Morre Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 82 anos

Erasmo de Castro Cameli, o Gim, 51 anos, filho do ex-governador Orleir Cameli, morreu nesta quarta-feira, 28, em Porto Velho, Estado de Rondônia. Ele estava internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos.

“Triste notícia do falecimento do meu enteado Erasmo Castro Cameli ocorrido hoje na cidade de Porto Velho “, publicou em rede social a viúva do governador Orleir Cameli, Beatriz Cameli.

Segundo Beatriz, a informação que a família tem é que Gim estava com uma forte pneumonia, mas não soube informar se essa seria a causa da morte. Os empresários James e Linker Cameli estão seguindo para Rondônia para trazer o corpo do irmão para Cruzeiro do Sul.

Gim é primo do governador Gladson Cameli.