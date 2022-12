Insatisfeito, Paulo Cézar coloca cargo de secretário de segurança à disposição

O pacote de nomes do 1º escalão já definido e anunciado pelo governador Gladson Cameli para seu próximo mandato pode ter uma reviravolta em um dos principais cargos há menos de três dias para sua posse.

Fontes ligadas ao ac24horas informaram que durante uma reunião realizada pela cúpula da segurança pública na manhã desta quinta-feira, 29, com representantes do Palácio Rio Branco, o coronel da Polícia Militar, Paulo Cézar, atual secretário de segurança pública, teria colocado o cargo à disposição por não concordar com algumas decisões governamentais.

A reportagem conversou com Paulo Cézar que afirmou não ter havido reunião, mas não negou a crise, e preferiu não dar mais explicações dos motivos que fazem com que possa não continuar à frente da Sejusp. “Nestes quatro anos a minha personalidade já mostrou que diante de qualquer polêmica, seja verdade ou não, eu prefiro me manter em silêncio e não fazer nenhum comentário. Eu não tenho nada à declarar no momento”, disse Paulo Cézar.

O ac24horas procurou Alysson Bestene, Secretário de Governo, que seria uma das pessoas que teria participado da reunião, para saber quais os motivos alegados pelo secretário para colocar o cargo à disposição. Alysson apenas respondeu que não tem conhecimento do assunto.

Paulo Cézar é o único secretário de estado que permanece desde o início do governo Gladson. De perfil técnico, é bem avaliado por conta da diminuição dos índices de criminalidade no Acre ao longo dos últimos anos.