Réveillon na Gameleira terá apresentações de artistas locais e queima de fogos

Um dos envolvidos na ocorrência policial que resultou em um acidente que deixou um cabo da Polícia Militar ferido na manhã do último domingo (25) foi beneficiado por uma decisão judicial que lhe garantiu a substituição da prisão preventiva, pedida pelo Ministério Público, pela prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

A decisão de substituir a prisão preventiva de Rodrigo Gomes de Mesquita por domiciliar foi da juíza Andréa da Silva Brito, da Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco, em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (26). Rodrigo possui um registro no sistema de justiça por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, fato ocorrido no ano de 2001.

O episódio aconteceu após o acusado, que estava em uma motocicleta na companhia de um menor de idade, ser perseguido por uma guarnição da Polícia Militar logo depois de os militares terem identificado a dupla como autores de dois assaltos que haviam ocorrido momentos antes, conforme comunicação do Centro de Operações Policiais Militares – Copom.

Ao receberem ordem de parada pela guarnição, os dois suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade pela região do bairro Floresta Sul, nas imediações do Motel Executivo, entrando em uma rua sem saída, onde foram atingidos pela viatura, indo ao solo com a motocicleta, enquanto o carro caiu em um córrego.

Após o acidente, dois policiais saíram da viatura e efetuaram a prisão da dupla suspeita, sendo constatado posteriormente a condição de menor idade de um deles. Na ocorrência, o cabo PM Madson Lemos fraturou um dos braços em consequência da colisão da viatura policial com o barranco do igarapé.

Após a prisão de Rodrigo e a apreensão do menor, eles confessaram o cometimento dos crimes de assalto à mão armada e foram reconhecidos pelas vítimas, que tiveram pertences como um cordão dourado e telefones celulares roubados no começo da manhã do domingo.

Na audiência, a magistrada homologou a prisão em flagrante de Rodrigo e a converteu em preventiva, acatando o pedido do Ministério Público, representado na ocasião pela promotora Joana D’Arc Dias Martins. No entanto, considerando o estado de saúde do acusado, ela fez a substituição da medida por prisão domiciliar.

“Considerando o estado de saúde e físico do apresentado, que está visivelmente lesionado diante do acidente de trânsito, de modo que irá necessitar atendimento médico e ambulatorial, ao que parece, constante”, diz a juíza na decisão.