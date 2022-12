Derineudo: o PM que mora de aluguel e doa parte do salário para os necessitados

O programa “Bar do Vaz” entrevistou na tarde desta terça-feira, 27, o policial militar e membro da ONG nacional Razões Para Acreditar, Derineudo Souza, que aos invés de contar as histórias do dia a dia, também contou a sua própria história e revelou que reside de aluguel com a família – em prol de ajudar as pessoas necessitadas no Estado.

Derineudo resolveu enaltecer o trabalho social realizado pelo empresário Roberto Vaz, e disse que não faz ações sociais visando algo na política – uma espécie de recompensa. “Não busco recompensa. Eu só quero fazer o bem. Às vezes o corpo cansa. Eu me emociono com o que Deus é capaz de fazer. A minha infância não foi fácil. Eu sou da igreja evangélica, mas o que temos que fazer é demonstrar amor pelo próximo. Eu não preciso pregar evangelho, apenas chegar nas casas e demonstrar amor”, esclareceu.

Questionado acerca das dificuldades sociais no Acre, Derineudo foi enfático ao afirmar que muitas pessoas passam fome. “Tem muita gente passando fome, acordando sem saber o que fazer. Tem pais que só observam os filhos comendo e passa fome, alguns saem de casa na hora da janta para não ver os filhos comendo”, salientou emocionado.

O PM revelou ainda que apesar de ajudar a construir casas para as pessoas, contou que mora com a família alugado e que boa parte do seu salário na Polícia Militar é doado para ações de caridade por meio de projetos sociais. “Eu amo chegar na casa das pessoas e ajudar. Hoje, eu tenho 8 anos de polícia militar e moro alugado. Boa parte do meu dinheiro nos últimos 5 primeiros anos de projetos, foram retirados do bolso para ajudar as pessoas”, afirmou.

O músico também contou a história de Francisco Valdeci Barbosa, 40 anos, que cuida sozinho de quatro filhas deficientes de 4, 6, 7 e 10 anos e que viralizou nas redes sociais.

Sob os olhares atentos do apresentador, Roberto Vaz, Souza relatou que conheceu a história do “marceneiro” por meio de uma amiga. Ao chegar no local, ele disse que se comoveu quando entrou na residência do homem e se deparou com a felicidade do pai de família em meio às dificuldades. “A geladeira caia quando abri, falta tudo, o que não falta é a fé daquele pai. Eu esperava ouvi muita coisa, mas ele disse cara se eu ganhar um banheiro porque quando minhas filhas precisam fazer necessidade a gente faz em sacolas”, declarou.

Derineudo explicou que faz parte do grupo Razões para Acreditar – que conta com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. O militar se mostrou surpreso com o alcance da ajuda das pessoas em relação à história de Francisco. “Estamos indo para a nona casa aqui no Acre. Com uma hora, já havia R$ 200 mil reais, hoje está em R$ 580 mil. O dinheiro fica na conta do grupo. Só de colaboradores, já foram mais de 10 mil que doaram algo, roupas, sapatos”, ressaltou.

Acerca do futuro de Francisco e suas filhas, Souza disse que ele deverá ficar morando alugado em Rio Branco até que sua casa no interior do Acre seja concluída com o dinheiro arrecadado na vaquinha. Além disso, já há uma previsão de construção de uma marcenaria para ele trabalhar e sustentar suas filhas. “A gente vai colocar ele em um aluguel aqui em Rio Branco. Ele não vive mais com a esposa, o motivo eu não sei, mas ele tem honrado o nome pai”, comentou.

