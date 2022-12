Empresário Roberto Vaz é homenageado com Medalha do Mérito da Sejusp

O empresário e proprietário do site ac24horas, Roberto Carlos Vaz de Azevedo, foi homenageado na tarde desta segunda-feira, 26, com a Medalha do Mérito da Secretaria de Estado e Segurança Pública (Sejusp). A solenidade ocorreu na sede da instituição de segurança pública, no centro da capital.

O secretário de segurança, coronel Paulo César, disse que a honraria é necessária pelo serviço prestado de informar o cidadão acerca do trabalho desenvolvido no Estado. “A crítica construtiva é de fundamental importância para o trabalho de todo gestor”, declarou.

A honraria foi recém lançada para aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a pasta do governo. Além do empresário, também receberam a honraria, membros do Poder Judiciário, legislativo e demais autoridades locais como o desembargador Samoel Evangelista e o apresentador Edvaldo Souza.

FOTOS – SÉRGIO VALE