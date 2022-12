Bolsonaristas do Acre acusam comandante da PM de complô com Moraes

O grupo de bolsonaristas, acampados há mais de 54 dias em frente ao Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva, em Rio Branco, divulgaram uma live nas redes sociais onde afirmam estarem sendo perseguidos pela Polícia Militar do Estado do Acre.

Os patriotas defensores de uma intervenção militar – onde desde o dia 31 de outubro não aceitam o resultado das eleições que tiveram o petista Lula eleito presidente da República e, inclusive, diplomado, se mostram chateados com a frequente presença das viaturas policiais em frente ao QG do Exército. “Querem por que querem fiscalizar a gente. A gente já sabe que eles pegam imagens e vídeos e ficam mandando para alguém, a gente não sabe pra quem é”, comentou um dos manifestantes, chamado nas redes sociais de “Acrezoom”.

Em determinado trecho do vídeo, o bolsonarista, ao lado do suposto agressor verbal de jornalista, Marcelo Feltrin, insinuou que o comandante da PM, Luciano Dias, está em uma espécie de “complô” com o ministro Alexandre de Moraes – chamado por eles de Xandão. “O comandante aqui do Acre, não sei se alguém viu, mas ele [Dias] foi para uma reunião com Lula, com o Xandão na verdade que é a mesma coisa. Quando ele voltou, começou a vir aqui a PM direto tirando foto, fazendo vídeo. Eu acho isso constrangedor”, reclamou ao lado de dezenas de apoiadores de Bolsonaro.

ASSISTA AO VÍDEO: