Gefron apreende 25 barras de maconha provenientes da Bolívia

Em carta aberta, enviada ao Governador Gladson Cameli, o Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Sindetran/AC) pedem a “continuidade do bom trabalho desenvolvido até este momento”, e enfatiza que a atual gestão possui “notório reconhecimento social, superávit em arrecadação, investimentos em todas as cidades do Acre e reconhecimento financeiro àqueles que tanto se dedicam a salvar vidas no trânsito.”

De acordo com o sindicato, a classe está satisfeita com a atual gestão, que além de alinhar o órgão tanto de forma administrativa e estrutural, também concedeu aos servidores do Detran o maior aumento da história, com ganho real de quase 90% nos proventos dos trabalhadores, com concessão de auxílio-saúde no valor de R$ 900 e ticket-alimentação de R$ 1.500.

Em um momento em que alguns nomes estão sendo cotados para gerir o Departamento, fica claro que os funcionários da casa não aceitarão ser gerenciados por qualquer nome, já que fazem questão de enaltecer a atual diretoria.

“Temos hoje dois servidores efetivos à frente da autarquia estadual de trânsito, aTaynara Martins Barbosa é sargento da Polícia Militar. Anderson de Souza Castro é agente de trânsito. Os são especialistas diplomados na área de trânsito”, diz a carta.