Clientes reclamam da falta de dinheiro na Caixa e em lotéricas de Cruzeiro do Sul

Por causa das festas de final de ano, a empresa de transporte terrestre intermunicipal Transacreana, que faz a linha entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, aumentou o número de ônibus entre as duas maiores cidades do Acre e adicionou novos horários de viagens.

Os ônibus, que só saiam de Cruzeiro as 7 horas da manhã e as 19 horas agora saem também às 17 horas de Cruzeiro para a capital. No sentido contrário, meio dia, é o novo horário adotado.

Segundo o gerente comercial da empresa em Cruzeiro do Sul, Francisco Virgulino, na noite desta quarta-feira, saíram 4 ônibus a noite da capital e nesta quinta são 7 no total.

Ele cita que o horário mais utilizado pelos passageiros é o noturno, das 19 horas e que a maior procura é pelo trecho entre Rio Branco e o interior.

“Tem mais gente vindo para Cruzeiro do Sul do que no sentido inverso. Nesta quarta-feira, 21, saíram 5 ônibus de Rio Branco para cá sendo 1 de manhã e 4 a noite e hoje deverão ser 7 no total, incluindo o do meio dia. Muita gente que mora fora vem passar o Natal aqui com a família e os estudantes voltam para casa. Por isso aumentamos o número de ônibus e criamos essas viagens extras”.