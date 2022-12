Sessão de Cinema na Vila Restauração marca um ano da chegada da energia elétrica

Para comemorar o primeiro ano com energia elétrica 24h por dia na Vila Restauração, a Energisa promoveu uma sessão de cinema especial para os moradores. A comunidade fica localizada na Reserva Extrativista do Alto Juruá, a 70km da cidade de Marechal Thaumaturgo.

Com direito a pipoca, suco e refrigerante, os moradores tiveram a oportunidade de assistirem, pela primeira vez, ao documentário produzido pela Energisa que conta a história do projeto de energização realizado na Vila Restauração (clique aqui para assistir). Em seguida, o Cinema na Vila exibiu o filme ‘O Auto da Compadecida’.

O morador Silvano Queiroz da Silva não esconde a alegria de se ver na telinha. “A expectativa foi grande para esse momento. Foi muito legal!”. Para Adriano da Silva, a iniciativa surpreendeu. “Foi um dia especial. Ficamos felizes em nos ver na tela”, ressalta o morador.

Para o coordenador comercial da Energisa no Juruá, Pedro Henrique Melo, o evento foi um sucesso. “Foi uma experiência muito bacana. A primeira sessão de cinema estava lotada e acompanhar a emoção dos moradores foi incrível. Ver de perto a evolução da comunidade desde a chegada da energia elétrica por 24h é emocionante”, afirma.

Transformação

A chegada da energia elétrica contínua, limpa e renovável transformou a vida das cerca de 200 famílias que, até bem pouco tempo atrás, viviam com apenas três horas de energia por dia, gerada um equipamento a diesel, altamente poluente e caro.

Em outubro de 2021, a Energisa inaugurou o sistema de geração solar com 580 painéis fotovoltaicos. Foram investidos cerca de R$ 20 milhões para energizar toda a comunidade, que conta com mais de 200 unidades consumidoras, por meio dos programas de Pesquisa e Desenvolvimento e de Eficiência Energética da Energisa, ambos regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O excedente de energia gerada ao longo dos dias ensolarados é armazenado em baterias de íon de lítio – tecnologia de ponta com baixo impacto ambiental e maior durabilidade – para garantir o abastecimento durante à noite e em dias chuvosos ou nublados, com baixa incidência de luz solar. Dessa forma, os moradores estão com acesso à energia de maneira contínua.

A empresa também faz o monitoramento 24 horas por dia do sistema remotamente para acompanhar e registrar todo o funcionamento. Vale ressaltar que nesse primeiro ano, não houve qualquer interrupção no fornecimento de energia na comunidade.

Além de levar energia de qualidade, a Energisa firmou parceria com a operadora TIM para fornecer internet para os moradores. A Vila Restauração foi escolhida para receber a primeira antena 4G na região.

Prêmio Internacional

Essa solução do Grupo Energisa ganhou um dos maiores prêmios de inovação solar do mundo, em 2022: o Solar & Storage Awards, como melhor projeto internacional de energia solar e armazenamento do ano.

A vitória é também dos moradores da Vila Restauração, do estado do Acre e de todo o Brasil, que mostra para o mundo como usar inovação e sustentabilidade para levar energia e desenvolvimento a populações localizadas em áreas de difícil acesso.

Veja outras informações sobre as ações de sustentabilidade da Energisa no portal www.energisajuntos.com.br.