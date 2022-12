Casinha do Papai Noel de Bocalom de R$ 45 mil custou doze vezes menos que a de Gladson de R$ 568 mil

Neste Natal, os moradores de Rio Branco têm duas opções para levar a criançada para tirar fotos na casa do Papai Noel. Uma, feita pela Prefeitura de Rio Branco, na Praça da Revolução, e outra, do governo do Estado, na praça em frente ao Palácio Rio Branco.

Uma das diferenças entre as duas é o preço. A Casinha de Papai Noel do governador Gladson Cameli virou uma grande polêmica nos últimos dias e suscitou discursos da oposição na Assembleia Legislativa e até a abertura de uma investigação pelo Ministério Público para apurar os valores gastos na decoração com a empresa contratada, a VACC Indústria, Comércio e Serviços EIRELI. Apenas a casinha do bom velhinho custou aos cofres públicos cerca de R$ 568 mil. O contrato total é de mais de R$ 3 milhões.

No caso da prefeitura de Tião Bocalom, os valores gastos são bem mais modestos. De acordo com Cid Ferreira, Secretário de Infraestrutura da capital acreana, o município gastou apenas R$ 45 mil para a construção da Casinha do Papai Noel. O valor integral da decoração natalina na capital acreana foi de mais de R$ 800 mil por meio de um contrato assinado com a RM TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA.

A diferença de valores significa que com o que foi gasto pelo governo estadual seria possível fazer 12 casas das que foram construídas pela prefeitura. O valor gasto pelo município representa apenas quase 8% do que foi gasto pelo estado.