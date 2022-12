Vídeo: No Centro de Rio Branco, Kennedy Santos mostra a beleza das luzes de natal

Estudantes da Universidade Federal do Acre estão revoltados com a nota publicada pela reitoria anunciando o fechamento do Restaurante Universitário (RU), a partir do dia 19 de dezembro, com o argumento de cumprimento de prazo para o uso de recursos de emendas parlamentares para as obras de reforma.

Porém, o calendário acadêmico vai até o dia 23 de dezembro, ou seja, os alunos ficarão cinco dias tendo aulas sem poder fazer as refeições no RU.

Nesta sexta-feira, 16, estudantes de vários cursos e professores, com apoio da ADufac, foram à reitoria para questionar a situação e pedir a suspensão das aulas a partir de segunda-feira.

A reitora Guida Aquino não estava no prédio e o grupo de manifestantes foi recebido por representantes da PROAS e da PROGRAD, que alegaram que qualquer mudança no calendário acadêmico depende exclusivamente da decisão da reitoria, com o aval do Conselho Universitário.

Diante do impasse e da falta de sensibilidade com o problema que vai atingir milhares de acadêmicos, o grupo decidiu marcar uma ocupação na reitoria na segunda-feira, 19, a partir das 8h.

Durante o ato será exigido que a reitoria suspenda as aulas imediatamente por meio de ad referendum e que o Conselho Universitário faça a homologação na reunião já marcada para terça-feira, dia 20.