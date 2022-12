Palácio manobra e maioria da Aleac aprova aumento de ICMS para energia e gasolina

Dois dias após a maioria dos deputados rejeitaram o Projeto de Lei Complementar (PCL) que sugeria o aumento do ICMS de 17 para 19% no Acre, a base do governo voltou atrás e aprovou o aumento do tributo durante sessão extraordinária na tarde desta sexta-feira, 16.

O retorno do PCL só foi possível graças a um requerimento assinado pelo deputado estadual Tchê (PDT), acompanhado de outros 14 deputados que pediram a reapreciação do assunto.

Um dos discursos mais duros contra o aumento do ICMS veio do deputado Roberto Duarte (Republicanos). “Vai aumentar tudo no estado do Acre e quem vai pagar a conta é o povo. O Acre é o estado mais pobre do Brasil e vai ser penalizado. Quem for na padaria vai pagar mais pelo preço do pão e do leite. A discussão em outros estados é somente sobre a gasolina e a energia, aqui o imposto vai provocar o aumento de todos os produtos”.

Já o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), chamou o aumento de covardia com os mais pobres. “O aumento do ICMS é uma extorsão do povo acreano. Essa proposta já havia sido sepultada, mas o governo fez uma operação Lázaro para ressuscitar a perversidade e a apunhalada nas costas da população”, disse.

O aumento do ICMS acabou sendo aprovado pela ampla maioria dos deputados estaduais. Votaram a favor os deputados Whendy Lima (PSL), Chico Viga (Podemos), Meire Serafim (MDB), Maria Antônia (Pros), André Vale (Podemos), Pedro Longo (PDT), Marcus Cavalcante (PTB), Manoel Moraes (Progressistas), Tchê (PDT), Cadmiel Bonfim (PSDB), Gerlen Diniz (Progressistas), Luiz Gonzaga (PSDB) e José Bestene (Progressistas).

Foram contrários ao aumento do ICMS, os deputados Roberto Duarte (Podemos), Edvaldo Magalhães (PC do B), Daniel Zen (PT), Neném Almeida (Podemos), Wagner Felipe (Republicanos), Antônia Sales (MDB) e Jenilson Leite (PSB).