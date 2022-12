Renovatio rebate matéria do Metrópoles sobre nora de Bittar ter indicado à ONG verba do orçamento secreto

A Associação de Apoio Renovatio, que segundo reportagem veiculada pela coluna do jornalista Rodrigo Rangel, no site Metrópoles, em publicação desta quinta-feira (15), recebeu indicação de verba do orçamento secreto feita pela nora do senador acreano Marcio Bittar (União Brasil), Flaviane Agustini Stedille, afirmou que a publicação está equivocada.

A ONG diz que “dentre uma das possibilidades de receber emenda parlamentar, para atendimento à população do Acre, foi oferecida uma emenda parlamentar proveniente da RP9. Contudo, diferentemente do que consta na matéria, não houve interesse da Renovatio nessa emenda específica”.

“Dessa maneira, quanto ao fato retratado na matéria, não houve recebimento daquele valor e, portanto, não houve o prosseguimento dos atos subsequentes. Portanto, a notícia veiculada no Metrópoles é de conteúdo falso”, prossegue a Renovatio em resposta enviada ao ac24horas, que reproduziu a publicação original.

A Renovatio diz ainda que a jornalista Sarah Teófilo, autora da matéria em questão, em 14 de dezembro de 2022, às 17:43, enviou um e-mail informando que sairia uma matéria sobre “R$ 4 milhões que foram indicados para a ONG em junho deste ano por meio da emenda de relator (RP9) a pedido de Flaviane Agustini Stedille, que diz ser voluntária da ONG”.

De acordo com a Associação, Sarah Teófilo solicitou que a Renovatio retornasse com as respostas no mesmo dia, o que, segundo a ONG, foi atendido prontamente.

“Apesar da jornalista do Metrópoles ter solicitado resposta (que foi prontamente atendido pela ONG, de maneira surpreendente, a reportagem não veiculou a resposta da Renovatio. O Metrópoles é portal de referência e essa matéria foi replicada em outros jornais, inclusive neste, sem seu direito de resposta”.

A Renovatio ainda afirma que operava apenas com recursos privados e doações, mas com o sucesso da experiência, começou a receber emendas parlamentares individuais para potencializar o impacto social e chegar a mais regiões, de maneira legal e transparente.

“Essas emendas parlamentares não se confundem com a RP9, pois são totalmente transparentes e divulgadas no Portal da Transparência. A avaliação da RENOVATIO e do corpo jurídico independente é de que é lícito o recebimento de Emendas Parlamentares para custear a ida de médicos oftalmologistas, técnicos e equipamentos de exames oftalmológicos às populações que não têm acesso a esse serviço”.

O pedido de resposta da Renovatio enviado ao ac24horas foi assinado por Pedro Ivo Garcia de Sousa, responsável legal, e Rafael T. Favetti, do Departamento Jurídico.