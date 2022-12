Pesquisa revela que mais de 64% da população de Rio Branco estar empregada em dezembro

A França venceu o Marrocos por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (14), no estádio Al Bayt, pela semifinal da Copa do Mundo. A partida teve um pouco de sofrimento para o time de Didier Deschamps, que foi atacado pela seleção marroquina em diversos momentos do confronto decisivo. Os gols que carimbaram a passagem francesa para a final do Mundial do Catar foram anotados por Theo Hernández e Kolo Muani.

Garantida na decisão da Copa do Mundo, a França vai encarar a Argentina no aguardado confronto que vale a taça da competição. As duas seleções são bicampeãs do torneio e, desta forma, a 22ª edição da Copa do Mundo vai terminar com um novo tricampeão.

O jogo

A França começou o duelo decisivo com a bola e não demorou para mostrar a Marrocos porque é a atual campeã do mundo. Aos quatro minutos, Theo Hernández abriu o placar para a seleção francesa, em um meio voleio, após troca de passes e bate e rebate na área – foi o primeiro gol sofrido pela equipe africana a partir dos pés de um adversário.

Acostumada a jogar fechada, a seleção marroquina teve que sair para o campo de ataque. Aos nove, Ounahi arriscou de fora da área e exigiu grande defesa de Lloris, que espalmou para o lado. Na sequência, Giroud aproveitou vacilo do zagueiro Saiss e, sozinho, soltou uma bomba na trave de Bono. Os primeiros momentos do duelo decisivo foram bastante movimentados.

O ritmo das equipes caiu a partir da metade do primeiro tempo. Com mais posse, a França conseguiu uma chegada impressionante aos 35 minutos, quando Mbappé ganhou em velocidade e não conseguiu completar para o gol; no rebote, Tchouaméni tocou de primeira para Giroud, que bateu de primeira para fora. No minuto final, Marrocos quase conseguiu o empate com o zagueiro El Yamiq em uma linda bicicleta, mas o goleiro Lloris defendeu e garantiu a vitória francesa na primeira parte do jogo.

Marrocos voltou para o segundo tempo empurrando a seleção francesa para trás. A equipe africana conseguiu entrar na defesa do time de Didier Deschamps em alguns momentos, mas a bola teimava em não se oferecer de maneira perfeita para os marroquinos. Do outro lado, a França buscou alguns contra-ataques em velocidade com Mbappé, único escape nos momentos de sofrimento francês.

Aos 28, Hamdallah roubou bola no campo de ataque, invadiu a área francesa e, em dúvida, desperdiçou uma grande oportunidade. A chance perdida foi cobrada. Quatro minutos depois, Mbappé fez jogada individual na entrada da área e tentou finalizar. Desviada, a bola sobrou para o jovem Kolo Muani, que apenas completou para as redes para marcar o segundo. Experiente, a seleção europeia apenas esperou o apito final para ser finalista da Copa mais uma vez.

