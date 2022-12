Governo realiza acender das luzes natalinas do Palácio nesta quarta-feira

O governo do Acre realiza nesta quarta-feira, 14, a partir das 19 horas, o acender das luzes natalinas do Palácio Rio Branco. A decoração natalina de 2022 também contará com a casinha do Papai Noel que estará adornada com símbolos do mundo infantil.

O Natal da Vida deste 2022 terá muita iluminação, a começar pelas praças que rodeiam o Palácio, os locais contarão com pequenas árvores, bolas natalinas iluminadas, e uma árvore principal com altura de 20 metros.

O Palácio estará com quatro fachadas iluminadas com mangueiras de LED e como todos os anos deve atrair a população para passeios pelo centro da cidade e para tradicionais fotos em família.

A casinha do Papai Noel que sempre encanta a criançada encanta o público acreano e, neste 2022, em frente a fachada que representa a casa do Papai Noel, os acreanos terão um cenário com algumas renas e o trenó. Além disso, haverá um espaço dedicado a registros fotográficos.

Também haverá um espaço de fábrica de brinquedos, mostrando um universo mais lúdico para as crianças. Além disso, neste período de festas e comemorações haverá várias atrações musicais nos finais da tarde nas imediações do palácio.

Os visitantes poderão ver a decoração que relembra o nascimento de Jesus, e a chegada dos reis magos, o espaço é dedicado ao presépio e representa o real significado do natal. Ainda como parte da programação, a tradicional cantata de natal irá ocorrer na sexta-feira, 23, nas dependências do Palácio, com o grupo de Cordas Fracionadas de 15 alunos; o Coral de 20 alunos e coro de crianças com aproximadamente 40 crianças.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.