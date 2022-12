Mais de 60 quilos de drogas são apreendidos em Cruzeiro do Sul

Parte dos moradores do Bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul, ficou sem energia elétrica durante o primeiro tempo do jogo entre Brasil e Croácia pela Copa do Mundo nesta sexta-feira, 9. Um carro bateu em um poste da rede elétrica da rua principal do bairro e o fornecimento de energia foi interrompido durante duas horas.

Segundo o comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente Belo, o motorista não bateu com outro carro antes de colidir com o poste nem estava embriagado. “O motorista disse que perdeu o controle”, contou o militar.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Energisa, o acidente aconteceu as 8h45 e 91 consumidores ficaram que sem energia elétrica. Cita que conseguiu recompor remotamente o fornecimento de energia para parte dos clientes, por meio do Centro de Operação Integrado, em Rio Branco. E, às 10h45, restabeleceu para 100%.

“Uma equipe da empresa está no local para programar a substituição do poste e os cabos de energia que foram comprometidos com o impacto”, citou a empresa.

A Energisa recomenda que, em casos assim, os moradores devem imediatamente acionar a empresa. Além do impacto da batida – que pode ter grave consequências para os ocupantes dos veículos - esses acidentes oferecem risco de choque elétrico, tanto para quem se acidentou, como para quem está nas proximidades.

“São inúmeros os prejuízos causados pelos acidentes envolvendo postes, mas um dos mais graves é o risco de choque elétrico, ainda mais se o poste cair por cima do veículo ou envolver rompimento de cabos. Por isso, a orientação é que em casos de acidentes envolvendo postes, todos permaneçam dentro do carro, sem tocar nas partes metálicas, aguardando a chegada de uma equipe especializada da distribuidora, que irá realizar todos os procedimentos necessários com a máxima segurança”, orienta o coordenador de Segurança da Energisa, Marcelo Martins.

Ele também alerta às pessoas próximas ao acidente: “quem passar perto da colisão, deve manter distância da rede elétrica e, por questões de segurança, não deve se aproximar de postes ou fios caídos em nenhuma circunstância, especialmente para filmar ou fotografar o acidente, evitando assim que outros riscos e acidentes aconteçam”.

Além disso, existem situações em que o dano à rede é tão grave que é necessário trocar mais de um poste, o que prolonga o tempo de interrupção aos clientes afetados, já que a substituição de um poste pode levar entre 4h e 8h, a depender da localidade e acesso, tipo e quantidade de estruturas e equipamentos envolvidos. “Por isso, mesmo que o impacto da batida não interrompa o fornecimento na hora, precisamos realizar um desligamento emergencial para efetuar o serviço”, acrescenta Marcelo.

A Energisa ressalta ainda que em situações de colisão, o condutor é responsável pelo ressarcimento dos custos envolvendo a manutenção da estrutura e equipamentos danificados.

Serviço

Em caso de urgência envolvendo a rede elétrica, avise a Energisa por meio do Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular), WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br ou do call Center: 0800-647-7196.

VEJA O VÍDEO: