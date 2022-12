Ambulatório Integrado de Ensino de Medicina da Uninorte realiza mais de 7 mil atendimentos em 2022

O Centro Universitário Uninorte não é apenas uma instituição formadora de profissionais qualificados com uma excelente estrutura, mas também é uma instituição que busca beneficiar a sociedade com os atendimentos realizados.

No decorrer do primeiro e segundo semestre de 2022, o Ambulatório Integrado de Ensino de Medicina realizou mais de 7 mil atendimentos à comunidade, voltados para as mais diversas especialidades, com destaque para: pediatria, ginecologia, cardiologia e clínica médica. O maior número de atendimentos se concentrou nas áreas de pré-natal e ginecologia, ambas somaram juntas mais de 3 mil atendimentos nos dois semestres.

Esses resultados são oriundos do envolvimento de docentes e acadêmicos do curso de Medicina do Centro Universitário Uninorte.

É importante destacar que o Centro Universitário Uninorte também realiza atendimentos de saúde nas Clinicas de Odontologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia.