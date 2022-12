Voos diretos de Rio Branco/Manaus por R$ 619 e para Cruzeiro do Sul a R$ 678 (ida e volta)

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia e o deputado federal, Jesus Sérgio, ambos do PDT, emitiram uma nota de esclarecimento nesta sexta-feira, 9, rebatendo as acusações acerca do suposto ato de improbidade administrativa citado em despacho do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), divulgado na quinta-feira, 8.

De acordo com a gestora, a IX Edição do Festival do Abacaxi, ocorrida no Município de Tarauacá, dissemina a ideia de que foi realizada para favorecer o candidato à reeleição Jesus Sérgio, contudo, a prefeita lembra que as festividades ocorreram após o pleito eleitoral do primeiro turno. “Vale esclarecer ao ilustríssimo promotor e a sociedade que: as festividades ocorreram entre os dias 07 a 09 de outubro de 2022, enquanto que as eleições ocorreram no dia 02 de outubro, ou seja, cinco dias depois do dia das eleições do primeiro turno, onde já estavam definidos os novos eleitos e derrotados”, citou.

Além disso, Lucineia disse que Festival é um evento tradicional do município, onde a atual gestão procurou promover a cultura e aquecer a economia local, que movimentou de mais de R$ 1,5 milhão (um milhão e meio de reais), segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Além disso, o vídeo citado no documento foi gravado para o show do cantor nacional Amado Batista foi um convite à toda população acreana, dia em que reuniu pessoas de vários municípios a visitarem e conhecerem nossa Tarauacá. “Quanto à acusação de suposta improbidade administrativa, à despeito das impressões da Promotoria, esclareço que não houve atos que contrariem a Constituição Federal ou que configurem improbidade administrativa, uma vez que não houve qualquer promoção pessoal na divulgação dos eventos e, sim a devida publicidade dos eventos, com caráter educativo e informativo à população, com o único e exclusivo objetivo de levar ao conhecimento da população as ações que estão sendo disseminadas no Município que é, inclusive, princípio obrigatório disposto na própria Constituição Federal”, comentou.

Acerca da publicidade da emenda destinada à compra do terreno para a construção do novo cemitério, com emenda destinada pelo Deputado Federal Jesus Sérgio, a prefeita ressaltou que procura sempre dar publicidade a todas as emendas destinadas pelos parlamentares.

Já o deputado federal Jesus Sérgio revelou que jamais usou benefícios em causa própria em seu mandato. Sérgio acrescenta que está sendo perseguido de forma muito cruel pelos meus adversários de Tarauacá. “Quando me deparo com acusações levianas fico triste, mas ao mesmo tempo aumenta cada vez mais minha força e a minha coragem para defender a nossa Tarauacá das pessoas de má fé e que usam a política para manipular o nosso povo”, declarou.

O parlamentar destacou que nunca usou o meu mandato para se promover politicamente. Segundo ele, o Festival do Abacaxi começou no dia 7 de outubro e o primeiro turno das eleições ocorreu no dia 2 de outubro. Ou seja, o resultado do pleito eleitoral já tinha sido divulgado e ele não estava no evento como candidato. “Todos sabem que é prerrogativa legal de um deputado federal indicar emendas parlamentares para os municípios. Como tarauacaense jamais abandonarei a minha cidade e é minha obrigação destinar recursos para obras que vão beneficiar a população”.

Ainda sobre a emenda do cemitério, Sérgio disse que destinou o recurso dentro da legalidade. “Então, é perfeitamente normal e está dentro da legalidade, o envio de uma emenda parlamentar do meu mandato para a construção do cemitério do município. Com isso, termino esta nota refutando todas as acusações que estão sendo feitas contra o meu mandato e o meu trabalho de deputado federal. E reafirmo novamente o meu compromisso com a verdade e com a transparência da política brasileira”, encerrou.