Socorro Neri é a carta de Gladson para a disputa da prefeitura em 2024

AMBOS NÃO VÃO tocar agora neste assunto, porque o ano nem virou e estamos há 2 anos para a disputa da prefeitura de Rio Branco. Nada mais natural que não digam nada. Mas o BLOG tem informação de que a deputada federal eleita Socorro Neri (PP) é o nome mais simpático do governador Gladson para a eleição municipal.

Ambos ficaram ainda mais próximos politicamente depois da última campanha. O principal argumento para seu nome ficar na berlinda é ter saído bem da gestão e sido a mais votada a deputada federal. Resumindo a ópera: a Socorro só não será candidata a mais um mandato de prefeita se não quiser.

MISSÃO CUMPRIDA

A VOLTA do Rômulo Grandidier para comandar o Gabinete Civil do governo, não é uma decisão de afogadilho. Estava certo que, quando ele voltasse da missão de articular politicamente a reeleição do Gladson -missão que cumpriu com sucesso – retornaria ao cargo.

FORA DE COGITAÇÃO

PARLAMENTAR que circula com desenvoltura nos corredores palacianos me revelou ontem estar descartado o apoio do governador Gladson a uma candidatura do Ney Amorim à PMRB, em 2024. Ambos se desafinaram durante a última campanha eleitoral.

DESAFINAÇÃO INTENSA

A DESAFINAÇÃO – segundo a fonte – foi tão intensa que na reta final de campanha deputados próximos ao governador passaram apoiar o Alan Rick (União Brasil) ao Senado. Principalmente, a chamada “turma do Juruá”. São fatos que só agora estão emergindo.

FARINHADA

SEGUNDO dados oficiais, 72% das receitas estaduais dependem de repasses federais. Quando se aproxima do Lula, levando farinha de Cruzeiro do Sul de mimo, o governador Gladson está agindo de forma pragmática.

ALGO EM COMUM

QUANDO TROCAM elogios pela imprensa, esses salamaleques entre o deputado eleito Emerson Jarude (MDB) e o senador Eleito Alan Rick (União Brasil), não são novidade. Jarude apoiou Alan ao Senado. E ambos têm algo em comum, são bolsonaristas por convicção.

VÃO FICAR ROUCOS

VÃO FICAR roucos na porta dos quartéis e não serão atendidos, no seu clamor pela volta da ditadura militar. O Lula já escolheu até os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, para compor no seu governo.

VALE PARA TODOS

AS MESMAS urnas que deram mandatos aos atuais parlamentares federais e que hoje bradam contra a lisura do processo, são as mesmas que lhe deram vitória. Nada mais incoerente que duvidar das urnas eletrônicas.

PRESSÃO FORTE

O SENADOR Petecão (PSD) sofre pressões do seu grupo político para que rompa a aliança com o prefeito Tião Bocalom, depois que este afirmou ser candidato ao Senado. É que, o Petecão disputará a reeleição em 2026.

PEDIDO PALACIANO

AO VOTAR a favor da PEC da Transição no Senado, a futura vice-governadora Mailza Gomes (PP) foi contra a orientação do PP, e atendeu a um pedido palaciano que votasse “sim” na PEC, para o governo que vai compor não ficasse mal com o futuro presidente Lula. Atendeu.

VOTO CERTO

PERGUNTADO pelo BLOG sobre seu posicionamento no Senado, o senador Sérgio Petecão (PSD) confirmou que vai integrar a base do Lula e será voto certo ao petista.

DESAFIO MAIOR

MONTAR uma chapa de candidatos a vereadores que possa eleger pelo menos três dos candidatos para a Câmara Municipal de Rio Branco, no próximo pleito. Não há desafio maior ao médio prazo ao presidente do diretório municipal do MDB, Emerson Jarude, que este.

FAZENDO FIGA

O PT regional continua fazendo figa na torcida para que, o Jorge Viana (PT) vire ministro do Lula. Mas até o momento, não há nem um tímido sinal a esse respeito.

NÃO ACRESCENTA NADA

A FUSÃO entre PODEMOS E PSC não acrescenta nada em termos de poderio político no estado. Tudo como antes.

NADA MAIS PROBLEMÁTICO

NÃO EXISTIU nada mais problemático neste primeiro ano do governo do Gladson que a pasta da Saúde. Foram várias as trocas de secretários e as críticas não cessaram. Para começar acertando, que o novo nomeado não seja nenhum político, mas um técnico da área.

DECISÃO PESSOAL

DEPENDESSE da vontade do pai e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) não seria candidata a prefeita em 2024, e continuaria exercendo a medicina. Só que, ela quer ser candidata. Neste caso, deve prevalecer a sua vontade.

SEM NOME

O PT não tem um nome da mesma envergadura política do prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, para disputar a sua sucessão. E, a oposição avançou muito no município.

NÃO SERÁ SURPRESA

CASO o deputado Antônio Pedro (União Brasil) resolva disputar a prefeitura de Xapuri em 2024, não será surpresa. Principalmente, após não ser reeleito.

REPÚBLICA DOS CORONÉIS

É como já vem sendo chamado o governo do Gladson, pelo grande número de Coronel da PM em postos importantes. Nada contra os coronéis, é só um registro.

PRECISA SER UM PARTIDO

O MDB precisa voltar a ser um partido que tem unidade política. Hoje, funciona com capitanias hereditárias, cada uma com seu donatário. Na última eleição, então, foi uma zona. O MDB tinha a Simone Tebet de candidata à presidência, e o que se viu foi uma enxurrada de candidato do MDB pedindo voto para o Bolsonaro. Nem o deputado federal Flaviano Melo (MDB) escapou de ser vítima de infidelidade política na sua campanha. Não me venham falar em pluralismo, o MDB é uma casa de Noca. Talvez, por isso, é que vem definhando.

NADA MAIS JUSTO

A PROPOSTA QUE rola na Câmara Municipal de Rio Branco de isentar do IPTU dos moradores das 600 ruas do “Ruas do Povo” judicializadas, é nada mais que justo. Se a PMRB não leva benefícios, não pode cobrar IPTU.

FORA DA POLÍTICA

MESMO com a boa votação que obteve para deputado federal, ainda assim o presidente da FIEAC, José Adriano, não pensa em continuar na política. É o que tem dito aos amigos. Mas, em política nada é definitivo.

FRASE MARCANTE

“A vida pode não ser tão fácil, mas a cada obstáculo superado você ganha força para seguir em frente”. Frase para reflexão.