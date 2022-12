Acre notifica 100 novos casos de Covid-19 neste sábado e 14 aguardam resultado

As péssimas condições de conservação da antiga Estrada de Porto Acre e todos os ramais do acesso que começa no km 8, da Rodovia AC-10, já estão impedindo que os ônibus escolares transitem com facilidade e podem adiar o final do ano letivo em escolas da região, já que a tendência com o aumento das chuvas é que o transporte escolar possa parar de vez.

O problema da antiga Estrada de Porto Acre já é do conhecimento de todos, e pelo menos há quatro anos vem prejudicando agricultores, que por vezes perdem a produção de macaxeira, banana, frutas, hortaliças e outras.

O maior problema, no entanto, é enfrentado por condutores de ônibus escolares, que nessa época passam a maior parte do tempo parados em atoleiros. Foi feito um trabalho paliativo no ramal principal, o que segundo os moradores piorou ainda mais situação