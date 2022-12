Torcedor da Croácia, acreano fica com o coração dividido

No duelo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia, no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar, fez milhares de torcedores no Via Verde Shopping, vibrar e cantar o hino nacional antes da partida rolar no Oriente Médio.

Como ocorre desde o primeiro jogo do Brasil, os acreanos aderiram ao local para acompanhar a partida que define o primeiro classificado para as semifinais – para enfrentar a Holanda ou a Argentina.

Veja o vídeo: