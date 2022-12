Brasil perde para Croácia nos pênaltis e é eliminado da Copa do Mundo

A seleção brasileira está eliminada da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (9), o Brasil foi derrotado pela Croácia nos pênaltis, depois de empatar por 1 a 1 em 120 minutos – Neymar e Petkovic anotaram os gols da partida. O sonho do hexa ficou para a Copa do Mundo de 2026.

Com a classificação, a Croácia vai entrar em campo pela semifinal da Copa do Mundo na próxima nesta terça-feira (13). A seleção croata vai enfrentar o vencedor do duelo entre Argentina e Holanda, que será disputado às 16h desta sexta (9).

Eliminado, o Brasil reencontra a sina de quedas para europeus na Copa. Esta foi a quinta vez vez consecutiva que a Canarinho caiu para uma seleção europeia no mata-mata do torneio. É oficial: já são 20 anos que o Brasil não consegue conquistar a Copa do Mundo.

O jogo

A seleção brasileira iniciou a partida em busca do ataque. No entanto, a Croácia, bem fechada atrás, impediu que o Brasil dominasse o confronto nos primeiros minutos. Neste cenário, o começo da decisão ficou embolado no meio-campo, com os dois times perdendo e recuperando constantemente a bola.

Com dificuldade para entrar na defesa croata, a Canarinho passou a forçar o jogo pela esquerda. Aos 19, Vinícius tabelou com Richarlison e bateu rasteiro, mas a finalização foi desviada pela defesa adversária. O camisa 20 seguiu sendo o jogador brasileiro mais perigoso, mas os minutos seguintes foram de domínio da Croácia.

Com mais posse, a seleção europeia foi se estabelecendo em campo. Modric, Kovacic e Brozovic tiveram grande domínio da redonda na regição central, com a equipe do Brasil tendo dificuldade para recuperar a bola. No mais, a Canarinho conseguiu apenas algumas finalizações, sobretudo com Neymar – os chutes do camisa 10, no entanto, foram defendidos por Livakovic com tranquilidade. O – morno – primeiro tempo terminou com 0 a 0 no placar.

A Canarinho voltou para a etapa final com mais atitude com a bola e, com menos de dois minutos, o Brasil teve duas boas chances: a primeira, em um desvio contra defendido por Livakovic; na segunda, Neymar foi travado pela defesa rival. Aos nove, Richarlison ganhou da defesa e serviu Neymar, que saiu na cara de Livakovic, mas o camisa 1 conseguiu defender o chute.

Depois de sacar Raphinha por Antony, Tite optou por colocar Rodrygo no lugar de Vinícius Júnior. Sempre entrando bem, Rodrygo criou a primeira chance logo na primeira vez que pegou na bola, em lance que Paquetá saiu cara a cara com Livakovic e o goleiro croata evitou o que poderia ser o gol brasileiro.

Aos 30, Rodrygo criou nova jogada e passou para Richarlison, que serviu Neymar. O camisa 10 entrou na área em velocidade outra vez, mas Livakovic abafou a finalização. Na sequência, Paquetá pegou um bom chute da entrad da área, defendido pelo goleiro croata.

Pressionando, a Canarinho ainda teve um chute perigoso de Militão, que pegou de esquerda e mandou para a fora. Sem mudança no placar, a partida foi para mais 30 minutos na prorrogação – o Brasil não disputava uma prorrogação de Copa desde a semifinal de 1998.

A prorrogação começou com o Brasil tentando entrar na defesa da Croácia, que seguiu fechada. Aos 12 minutos, Petkovic fez grande jogada pela esquerda e ajeitou para Brozovic, que bateu por cima – foi um grande susto para a defesa brasileira. Três minutos depois, o Brasil respondeu com Neymar, e foi em grande estilo. O camisa 10 pegou a bola por dentro, tabelou com Rodrygo e Paquetá, driblou o goleiro e mandou para as redes: 1 a 0 pra o Brasil.

No segundo tempo, a equipe de Tite se fechou atrás e esperou pela seleção croata, dona da bola nos últimos 15 minutos do confronto. O Brasil foi conseguindo impedir cada ataque do adversário, até foi saindo alguns contragolpes. Porém, a Croácia conseguiu escapar em um desses ataques da Canarinho. Pego desprevenido, o time brasileiro deu o espaço necessário para Vlasic puxar contra-ataque e servir Petkovic, que bateu da entrada da área e contou com desvio para deixar tudo igual. O confronto foi para os pênaltis.

Na marca da cal, Rodrygo parou no goleiro Livakovic, enquanto Marquinhos acertou a trave. Experiente e fria, a Croácia marcou todos os pênaltis e está semifinal da Copa do Catar.