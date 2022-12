Todos os ingredientes para fazer o bolo

No próximo dia 12, deverá ser diplomado para um novo mandato o governador Gladson Cameli. Chegará no segundo mandato voando em céu de brigadeiro no campo da política, com a nova bancada federal lhe sendo totalmente cordata.

E, quase todos os deputados estaduais eleitos também estarão no seu cadinho. No Senado, só não terá o senador Sérgio Petecão (PSD) sob o seu comando. Praticamente sem uma oposição ferrenha no campo da política, o governador Gladson Cameli somente não fará uma boa gestão se não quiser, pois apoio político não lhe faltará. Tem todos os ingredientes para fazer um bolo que agrade a todos os paladares.

BEM COM OS SERVIDORES

ENTRE os servidores da PMRB, só ouço elogios ao prefeito Tião Bocalom, principalmente, na questão do salário. Foi o prefeito que deu o maior reajuste salarial à categoria.

PROCUROU SUA TURMA

VOCÊ pode não concordar com nada do que pensa o senador Márcio Bittar (União Brasil). Mas ao declarar que formará na oposição ao Lula com o Bolsonaro, ele é coerente. Bittar, como Bolsonaro, é um extremista radical de direita, e como tal, deve procurar sua turma na política. Errado seria se render ao Lula.

PARA SITUAR O BITTAR

E, o senador Márcio Bittar (MDB) não esconde de ninguém ser um radical de direita. Aliás, é sua a frase: “Sou mais direita que o Bolsonaro”. Este é o Bittar.

NEM PELO BEDEL

E, o senador Márcio Bittar (União Brasil) ir para a oposição é também o único caminho que lhe resta. No governo Lula não será recebido nem pelo bedel do poder.

COMEÇOU A GUERRA

OS QUE GRITAM AO VENTO pela volta da ditadura, enfim, comemorem. Uma frota de navios de guerra da Marinha já está ancorada no Igarapé São Francisco e os submarinos submersos no Igarapé da Judia. Se é para viajar na maionese, vamos viajar. A guerra começou.

FORA DA BOLHA

NEM TODO mundo que votou no Bolsonaro, é da sua bolha radical. A maioria votou por ser contra o PT. Não é de estranhar, pois, a declaração do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de não ser bolsonarista de raiz e que não vai entrar em guerra cultural e ideológica.

TREMENDA BOBAGEM

É, também, uma tremenda bobagem que o Acre é bolsonarista, por ter derrotado o Lula na última eleição. O Lula sempre foi rejeitado no estado, na disputa da presidência perdeu aqui para o Serra e para o Alckmin.

OBRAS NÃO MATAM A FOME

NÃO VEJO até aqui nenhuma manifestação sobre políticas públicas do próximo governo para tirar o Acre de ser o terceiro do mapa nacional dos que vivem na pobreza e extrema pobreza. Obras, não matam a fome.

MUITA MAIS FORÇA

TIVESSE deixado o orgulho e birra de lado de querer derrotar o Gladson na disputa do governo, e fosse candidato a deputado federal, por certo o Jorge Viana seria eleito e estaria mais forte na transição do Lula.

NÃO QUER DIZER NADA

O FATO de ter saído da eleição para governador como o mais votado da oposição, não quer dizer nada no cenário da política. O que tem peso na política é ter mandato.

DECISÃO PESSOAL

A DEPENDER do MDB, o deputado federal Flaviano Melo continuará como presidente regional do partido, o grupo que decide dentro do MDB é coeso por sua permanência.

NINGUÉM MAIS QUE ELE

E, NINGUÉM mais que o Flaviano representou o MDB nas lutas políticas, seja como prefeito, senador, governador e deputado federal. O velho lobo tem bagagem e experiência de sobra, para ficar no comando do MDB.

NÃO TEM TU, VAI TU MESMO

É IGUAL no ditado caipira acima. O deputado Luiz Gonzaga (MDB) foi o único com mandato que restou para ser o novo presidente do MDB, nestes tempos bicudos de pindaíba. Mesmo porque não existem muitos candidatos.

NEM TTINHA VOTO NA SACOLA

NINGUÉM pode apontar o dedo para o presidente Correinha (PSDB), como o responsável pela derrota do partido para a Câmara Federal. Recursos os candidatos a deputado federal tiveram para as campanhas, se foram ruins de votos e não se elegeram, é outra conversa. O Correinha não tinha votos numa sacola para distribuir.

ESQUERDA PELA ESQUERDA

FOI UMA ESPÉCIE de trocar o seis pela meia dúzia no Peru. Destituído, o esquerdista presidente Pedro Castillo, será substituído pela vice-presidente Dina Boluarte, como ele, também marxista-leninista. Não há o que a direita brasileira comemorar a queda.

PERDE A PRESIDÊNCIA

TUDO INDICA que o senador Márcio Bittar (União Brasil) perderá o comando do REPUBLICANOS, no estado, hoje, em mãos da família. Na campanha, Bittar teve dura discussão com o presidente nacional, Marcos Pereira, porque queria obrigar a deputada federal eleita Antônia Lúcia a fazer campanha para ele ao governo e na Márcia Bittar ao Senado.

NÃO FICARIA FORA DO PODER

QUALQUER amador na política sabia que o Centrão iria cair no colo do Lula, era questão do tempo. E, o PT também engavetou o discurso de ataques ao Centrão, anunciando apoio à reeleição de Artur Lyra (PP) na presidência da Câmara Federal. Essa é a política no Brasil.

PEQUENA, MAS OUSADA

NA LEGISLATURA que está terminando em janeiro, a oposição, mesmo minoritária; foi pequena, mas ousada, chegando a se destacar mais no cenário da mídia do que a numerosa bancada de apoio ao governo do Gladson.

TENDÊNCIA É DIMINUIR

A ÚLTIMA eleição tirou da ALEAC deputados que questionavam o governo, como Neném Almeida (PODEMOS), Roberto Duarte (REPUBLICANOS), Daniel Zen (PT) e Jenilson Leite (PSB). Basta dar uma olhada no rol dos eleitos, para se deduzir que a oposição vai diminuir na ALEAC. Ou seja, o Gladson aprovará o que bem quiser.

FRASE MARCANTE

“A honra é um vestido transparente.” Ditado espanhol.