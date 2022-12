Fardo dos impostos é mais pesado nas costas dos acreanos sendo 10,2% em 2022

Os acreanos já pagaram mais de R$ 4,3 bilhões em impostos municipais, estaduais e federais entre 1º de janeiro e 7 de dezembro de 2022, valor que representa 10,2% de aumento em comparação ao mesmo período do ano passado. Ou seja: o fardo do impostos levados às costas dos trabalhadores acreanos é cada vez ano mais pesado.

Os dados são do Impostômetro, que possui uma plataforma atualizada em tempo na fachada da Associação Comercial do Acre (Acisa), na Avenida Ceará, em Rio Branco, e são referentes ao valor contabilizado às 9h30 desta quarta-feira (7).

Impostômetro é um medidor estatístico para medir os impostos que um país paga em qualquer instante de tempo. Como alguns impostos são contabilizados uma vez por mês, o impostômetro normalmente se utiliza de uma regressão estatística para deduzir a arrecadação tributária em qualquer instante de tempo. Trata-se de uma iniciativa pioneira da Associação Comercial de São Paulo.

O Impostômetro considera todos os valores arrecadados pelas três esferas de governo a título de tributos: impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e correção monetária.

Para o levantamento das arrecadações federais a base de dados utilizada é a Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Caixa Econômica Federal, Tribunal de Contas da União, e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

As receitas dos Estados e do Distrito Federal são apuradas com base nos dados do Conselho Nacional de Política Fazendária, das Secretarias Estaduais de Fazenda, Tribunais de Contas dos Estados e Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. As arrecadações municipais são obtidas através dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, dos municípios que divulgam seus números em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal, dos Tribunais de Contas dos Estados.

Os moradores de Rio Branco já pagaram, em 2022, mais de R$170 milhões em impostos municipais.

No Estado, Santa Rosa do Purus é o lugar que menos arrecadou impostos este ano: R$897,2 mil.