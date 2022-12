Comissão é criada para apoiar o cooperativismo no Acre

A partir desta quinta-feira, 8, como forma de incentivar a geração de emprego, trabalho e renda, o Acre conta com a criação da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Cooperativismo no Estado do Acre – CADCOOP Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Cooperativismo no Estado do Acre (CADCOOP). O mecanismo terá como objetivos apoiar e auxiliar na concepção e execução de programas, projetos, planos e ações que visem o desenvolvimento da política estadual de apoio ao cooperativismo.

De acordo com a portaria de criação, a comissão vai apoiar na administração do Fundo de Apoio ao Cooperativismo – FAC, apoiar na captação de recursos para alimentar o FAC, apoiar na concepção e execução de programas, projetos, planos e ações voltados para o desenvolvimento do cooperativismo e apoiar na concepção e adequação de marcos legais e instrumentos normativos.

A Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Cooperativismo no Estado do Acre é composta pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT; Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA; Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG; Junta Comercial do Estado do Acre – JUCEAC; Sistema OCB/AC; Assembleia Legislativa do Acre, através da Frente Parlamentar do Cooperativismo – FRENCOOP/AC; Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC e a Associação dos Municípios do Acre – AMAC.