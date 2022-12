Motociclista atropela palhaço Patatá, da carreta Furacão, no Segundo Distrito de Rio Branco

No fim da tarde desta quarta-feira, 7, centenas de acadêmicos da Universidade Federal do Acre (UFAC), realizaram uma manifestação em protesto contra o bloqueio de mais de R$ 5 milhões no orçamento feito pelo Ministério da Educação (MEC) do governo de Jair Bolsonaro.

Já a outra acadêmica, Vitória Leão, muitos estudantes sobrevivem da bolsa de auxílio moradia e auxílio creche. “Tem que desbloquear os recursos imediatamente”, ressaltou.

Para uma solução satisfatória, os estudantes cobram que seja feita a recomposição da peça orçamentária. Devido ao bloqueio na rotatória da Ufac, centenas de veículos ficaram parados causando um grande congestionamento.

A acadêmica Sarah Manuela, pediu que seja feito o desbloqueio dos recursos para retomar os trabalhos da instituição. “Isso bloqueia os gastos, luz, segurança e não paga as bolsas aos acadêmicos”, comentou.

Recentemente, a Universidade Federal do Acre (Ufac) informou que recebeu do Ministério da Educação (MEC), um comunicado oficial referente ao Decreto nº 11.269 de 30 novembro de 2022 – que altera o Decreto n° 10.961, de 11 de fevereiro de 2022 – Decreto de Programação Orçamentária e Financeira (DPOF), que por sua vez, dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2022.

O novo Decreto zerou o limite de pagamentos das despesas discricionárias do MEC previsto para o mês de dezembro. Logo, o ministério não poderá repassar recursos financeiros para universidades. Com isso, a Ufac não consegue pagar as bolsas e auxílios. Mas, a situação ultrapassa os prejuízos financeiros, impactando negativamente em vidas que dependem desse aporte para manter estudos e alimentação.

VEJA O VÍDEO: