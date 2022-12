Acadêmicos de Fonoaudiologia da Uninorte realizam ação de conscientização

O Centro Universitário Uninorte, por intermédio do curso de Fonoaudiologia, realizou no último dia 24, a ação intitulada “Blitz da Saúde Auditiva”, em alusão ao mês da prevenção a perdas auditivas, novembro laranja. O projeto foi executado no campus da instituição, mais especificamente na faixa de pedestres que liga a clínica escola ao campus principal.

Segundo Soron Steiner, coordenadora do curso de Fonoaudiologia, para o aluno é uma oportunidade de aplicar de forma prática todo o conhecimento adquirido nas disciplinas teóricas em sala de aula.

“Essa ação é voltada para uma das áreas da Fonoaudiologia, denominada Audiologia, mas que visa promover saúde, beneficiando diretamente à sociedade. Esse tipo de ação potencializa o aprendizado do acadêmico. O nosso maior objetivo é transformar esse estudante em um profissional com olhar empático e humanista que entende as necessidades e demandas da comunidade”, conta a coordenadora.