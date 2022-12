Terça-feira com tempo instável e chances de chuvas que podem ser intensas no Acre

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), está criando o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES), destinado ao enfrentamento das emergências de saúde.

De acordo com a publicação no Diário Oficial desta terça-feira, 6, o conselho tem caráter consultivo e vai ser vinculado diretamente ao gabinete da Secretária de Estado de Saúde, com o objetivo de promover resposta coordenada por meio da articulação e da integração dos atores envolvidos. A sua estruturação permite a análise dos dados e das informações para subsidiar a tomada de decisão dos gestores e técnicos, na definição de estratégias e ações adequadas e oportunas para o enfrentamento de emergências em saúde.

Os objetivos principais do COES são planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas no manejo das emergências; Analisar os padrões de ocorrência, distribuição e confirmação de agravos que caracterizem emergência pública ocorridos no território do Estado do Acre; Implementar as ações previstas no Plano de Contingência, quando existentes; e Elaborar Plano de Contingência quando este for inexistente, entre outras atribuições.

O COES é formado por 19 membros efetivos e consultivos e para a coordenação foi nomeado o enfermeiro Edvan Ferreira Meneses.