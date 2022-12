Mulher é presa em ônibus com mais de 45 quilos de entorpecentes

O servidor terceirizado da Universidade Federal do Acre (Ufac), Agailton Negreiros, de 52 anos, foi preso no último sábado, 3, em Cruzeiro do Sul pela Polícia Militar ao ser flagrado dirigindo um carro oficial do Campus Floresta, sob efeito de bebida alcoólica e com duas menores, uma de 13 e outra de 15 anos de idade no veículo.

O homem foi denunciado de forma anônima e a Polícia Militar o localizou na Avenida 25 de Agosto. Para a polícia, as meninas contaram que ele havia oferecido carona e lanche para que elas entrassem no carro e que não conheciam o indivíduo.

O teste do bafômetro mostrou que havia 0,66 mg/l no organismo de Agailton, que recebeu voz de prisão por dirigir sob a influência de álcool. A PM o conduziu à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para onde as menores também foram levadas e o Conselho Tutelar foi acionado.

Em Nota, a Ufac explica que Agailton não é servidor efetivo da universidade, mas colaborador terceirizado, ligado à empresa responsável pelo contrato de transporte. A instituição relata que o homem teve acesso à garagem do Campus Floresta, sem autorização institucional, e utilizou um veículo oficial para fins particulares.

Ainda segundo a instituição, ele foi afastado preventivamente da função ainda na noite de domingo, 4, até a total apuração dos fatos junto à empresa responsável.

“A Ufac não compactua com o mal uso dos bens públicos e mantém o comprometimento com a excelente gestão pública e o respeito às leis, tratando com rigor qualquer comportamento irregular”, diz a nota.