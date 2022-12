Criminosos que se passavam por desembargadores do Acre para aplicar golpe são presos no Ceará

Francisco Marcelo Loureiro, 32 anos, Francisco Marcos Tomé de Souza, 25 anos, Manuel Paiva da Silva Júnior, 58 anos, Ricardo da Silva Júnior, 26 anos, e Vanessa de Oliveira Nogueira, 33 anos, foram presos no Ceará, nesta terça-feira, 6, suspeitos de se passarem por desembargadores de vários estados, inclusive do Acre.

Ao todo, forma cumpridos 10 mandados de prisão e 10 mandatos de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú em uma operação integrada entre as policiais civil do Amazonas e do Ceará.

Segundo o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crime Cibernéticos, os suspeitos se passavam por desembargadores do Acre, Amazonas e Pernambuco, entre outros estados para aplicar golpes em diversas vítimas.

“Estávamos há quatro meses investigando esses infratores que alegavam precisar recolher algumas taxas nos valores de 4 a 15 mil reais para a liberação de alvará judiciais em nome de pessoas que tenham ações tramitando na justiça, as vítimas depositavam o dinheiro achando que estavam enviando os valores para a justiça”, afirma o delegado.

Com informações do Portal do Holanda.