UBSs e URAPs da prefeitura atendem população até o meio-dia

Por conta do jogo do Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Coréia do Sul, às 14 horas desta segunda-feira, 5, a prefeitura de Rio Branco divulgou que as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) e as Unidades de Saúde da Família (UFS) terão horário diferenciado de atendimento.

Para garantir que os servidores possam assistir ao primeiro desafio eliminatório do Brasil na Copa do Mundo e a população que precisa de atendimento de saúde não seja prejudicada as unidades de saúde estarão abertas das 7 da manhã até o meio dia desta segunda.

As unidades de pronto atendimento do estado, que trabalham com o atendimento de urgência e emergência de pacientes como UPAs e Pronto-Socorro funcionam normalmente.