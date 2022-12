Moradores da rua Terra são os vencedores da 3ª etapa de concurso

A Comissão de Residência Médica da Fundação Hospital Estadual do Acre (FUNDHACRE), publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 5, o edital de abertura das inscrições para o Concurso de Residência Médica para o ano de 2023. O edital tem por finalidade apresentar as normas do Processo Seletivo de preenchimento de vagas para Programas de Residência Médica da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, com acesso direto e pré-requisitos para o exercício de 2023

As inscrições devem ser realizadas na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, na Comissão de Residência Médica (COREME), diretamente, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30 ou através do endereço eletrônico [email protected], até o dia 6 de janeiro do ano que vem. A inscrição executada por esse meio só será validada após a confirmação de recebimento de toda a documentação exigida O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado também até o dia 6 de janeiro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

A prova de conhecimentos médicos (exame escrito) acontece em 23 de janeiro de 2023, com início às 8h30 (horário local). O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos. O local da prova é a Universidade Federal do Acre (UFAC), no curso de Medicina, Bloco Francisco Cavalcante.

Estão sendo oferecidas 53 vagas de residência em Cirurgia Geral, Clínica Médica, Infectologia, Medicina da Família e Comunidade, Obstetrícia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatologia.

Confira abaixo o quadro de vagas: