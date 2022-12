Com gol de Messi, Argentina vence a Austrália e avança às quartas da Copa do Mundo

O Brasil perdeu por 1 a 0 para Camarões nesta sexta-feira (2), com gol de Aboubakar, pela última rodada do Grupo G da Copa do Mundo, mas assegurou a primeira colocação da chave. Agora, a seleção enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (5), às 16h (Brasília).

No outro jogo, a Suíça venceu a Sérvia por 3 a 2 e ficou com a segunda posição por conta do saldo de gols. Os suíços enfrentarão Portugal, o primeiro colocado do Grupo H. Depois das três rodadas, a disposição do Grupo G ficou com: Brasil, com seis pontos, Suíça, com seis, Camarões com quatro e Sérvia com um.

Embora tenha assegurado a primeira colocação do grupo, Tite terá uma grande preocupação no setor da lateral-esquerda. O titular Alex Sandro está com o quadril lesionado, e o reserva Alex Telles machucou o joelho direito nesta sexta. Marquinhos foi o substituto.

O jogo

O jogo começou estudado, com Camarões apertando o Brasil em cima, e os reservas de Tite tentando escapadas rápidas, principalmente pela direita. A primeira boa chance do jogo foi da seleção brasileira, aos 13 minutos, em uma invertida de Fred para Martinelli. O volante lança na área o camisa 26, que cabeceia sozinho para uma linda defesa de Epassy.

Aos 21, foi a vez de Fred arriscar de dentro da área, depois de cruzamento de Alex Telles e ajeitada de Gabriel Jesus. O volante girou batendo, mas a bola desviou e foi a escanteio. Pelo alto, o Brasil tentou outras vezes, mas foi em descidas rápidas que levou mais perigo. O sistema camaronês, entretanto, parou os brasileiros com muitas faltas, que não levaram perigo.

No fim do primeiro tempo, aos 46, Martinelli fez linda jogada, entrou na área, mas finalizou novamente nas mãos do goleiro. No escanteio, Rodrygo acertou a rede pelo lado de fora em jogada ensaiada. A melhor chance de Camarões foi o último ato da primeira etapa, quando Mbeumo cabeceou livre, para o chão, e obrigou Ederson a fazer grande defesa – a primeira de um goleiro brasileiro na Copa.

Sem alterações para o segundo tempo, quem voltou melhor foi Camarões, que conseguiu chegar com perigo logo aos cinco minutos. O atacante Aboubakar recebeu livre na área e finalizou perto do gol, mas para fora. O Brasil respondeu rapidamente, uma vez com Martinelli e outra com Antony, mas ambos pararam em Epassy.

Na sequência, Alex Telles sentiu lesão no joelho direito e precisou ser substituído. O outro lateral-esquerdo da seleção é Alex Sandro, que também está lesionado, então Tite colocou Marquinhos. Na mesma leva de alterações, o comandante brasileiro colocou Bruno Guimarães e Everton Ribeiro e, posteriormente, Pedro. Fred, Rodrygo e Jesus saíram. Telles chorou demais no banco de reservas.

O Brasil melhorou, mas demorou a criar uma chance efetiva de gol. Em chute de fora da área, Camarões assustou novamente, mas Ederson, seguro, agarrou. Depois de muito rondar a área camaronesa, o Brasil foi surpreendido nos acréscimos do segundo tempo. Aos 46 minutos, o atacante Aboubakar recebeu cruzamento certeiro e cabeceou sem chance para Ederson.

O Brasil se lançou novamente ao ataque em busca do gol e teve a oportunidade do empate. Marquinhos ajeitou de peito, dentro da área, para Bruno Guimarães, mas o volante finalizou por cima do gol. Um gol da Suíça mandaria o Brasil para a segunda colocação do grupo, mas isso não aconteceu. Brasil garantido na primeira posição.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: