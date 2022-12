Colisão entre caminhão e moto deixa policial penal morto e mulher ferida no Belo Jardim

Um grave acidente envolvendo um caminhão da empresa Barriga Verde e uma motocicleta, tirou a vida do policial penal Éder Monteiro Carneiro, de 45 anos, e deixou Anny Caroline Soares Nascimento, de 25 anos, ferida na tarde deste sábado, 3, no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim, em Rio Branco.

De acordo com informações dos Policiais de Trânsito, Éder e a passageira Anny Caroline trafegavam em uma motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor azul, placa MZX-2372, no sentido bairro-centro quando ao tentar fazer uma curva a direita perdeu o controle da direção e colidiu de frente com o caminhão modelo M.BENZ/ATEGO 1419 CL, de cor branca, placa QWM-7319, da empresa Barriga Verde, que trafegava no sentido centro-bairro, fazendo a curva. Com o impacto Éder colidiu com a cabeça no para-choque do caminhão e caiu desmaiado. Já Anny sofreu uma fratura na perna direita. O motorista da empresa permaneceu no local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Éder que sofreu uma parada cardíaca dentro da viatura e não resistiu. Já Anny Caroline foi encaminhada por outra ambulância do SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O corpo de Éder foi encaminhado pela ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos do perícia.

O motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) onde prestou esclarecimentos e foi liberado.