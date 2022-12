Suíça vence Sérvia em jogaço e encara Portugal nas oitavas da Copa; veja os melhores momentos

A fase classificatória da Copa do Mundo de 2022 foi fechada com um verdadeiro jogaço no estádio 974. Adversários diretos por vaga no Grupo G, Suíça e Sérvia protagonizaram uma grande partida, vencida pelos suíços por 3 a 2. A seleção suíça marcou na partida com Shaqiri, Embolo e Freuler, enquanto os sérvios balançaram a rede com a dupla Mitrovic e Vlahovic. A Suíça segue viva no Mundial do Catar, e a Sérvia está eliminada da competição.

Garantida nas oitavas de final, a Suíça vai encarar Portugal no início do mata-mata da Copa do Mundo do Catar. O duelo decisivo entre suíços e portugueses será na próxima terça-feira (6), no estádio Lusail. A primeira vaga do Grupo G ficou com a seleção brasileira, que vai enfrentar a Coreia do Sul na próxima segunda (5).

O jogo

Muito movimentado, o primeiro tempo teve quatro bolas na rede. A primeira foi de Shaqiri, para a Suíça, com assistência de Sow. Depois, a Sérvia precisou de pouco tempo para virar o jogo: principais nomes do setor de ataque da equipe, Mitrovic e Vlahovic marcaram rapidamente e deixaram a seleção sérvia em vantagem.

Os suíços não se abateram com a reviravolta e, antes do apito final, o lateral-direito Widmer serviu Embolo na pequena área, e o camisa 7 apenas completou para as redes. No total, a primeira etapa teve cinco finalizações corretas da Suíça e uma a menos da Sérvia. As equipes foram para o intervalo com o placar de 2 a 2.

No segundo tempo, Freuler, logo aos dois minutos, revirou o marcador para o lado suíço – 3 a 2 -, em gol com bonita troca de passes. Novamente atrás do placar, a Sérvia partiu em busca de um novo empate. O que se viu nos minutos seguintes, porém, foi uma seleção suíça consciente nos movimentos em campo para manter a vantagem.

Na reta final, a Sérvia não teve força e criatividade para buscar uma nova reviravolta na partida. Participante consistente das últimas Copas, a seleção suíça demonstrou maturidade para segurar o resultado. Suíça classificada para o mata-mata do Mundial do Catar.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: