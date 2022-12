Coreia do Sul vira sobre Portugal e entra na rota do Brasil nas oitavas de final da Copa

A Coreia do Sul surpreendeu nesta sexta-feira (2), no estádio Cidade da Educação, ao vencer Portugal por 2 a 1 pela 3ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo. A virada da equipe asiática contou com gols de Kim Young-Gwon e Hwang Hee-Chan, enquanto Ricardo Horta anotou para os lusos. Classificados em 2º na chave, os sul-coreanos podem enfrentar o Brasil nas oitavas de final.

Basta apenas um empate para o Brasil ter pela frente a Coreia do Sul no primeiro mata-mata do Mundial do Catar. Primeiro colocado do Grupo H, Portugal deve encarar Sérvia ou Suíça, que estão na briga pela outra vaga da chave da Canarinho. Uruguai e Gana foram eliminados no grupo que contou com sul-coreanos e portugueses classificados.

O jogo

A partida começou com vantagem portuguesa logo cedo. Aos quatro, Pep lançou o lateral-direito Dalot, que avançou até a linha de fundo e tocou para trás. Entrando na área, o atacante Ricardo Horta bateu de primeira para abrir o placar. Com o placar a favor, a seleção lusitana passou a trocar passes no campo de defesa, esperando a Coreia do Sul tomar atitude no duelo.

Aos 15 minutos, a seleção sul-coreana conseguiu a primeira grande chegada, e até balançou a rede, mas o lateral-esquerdo Kim Jin-Su estava impedido. O gol anulado colocou a equipe asiática na partida, que passou a tentar algumas investidas no ataque. Aos 26, a Coreia do Sul empatou com Kim Young-Gwon, que pegou sobra de escanteio na área e deixou tudo igual.

Portugal voltou a ter controle do jogo a partir do empate sul-americano. Os lusos, no entanto, pararam nas duas linhas defensivas da equipe adversária, e optaram por algumas finalizações de fora da área. Dalot e Vitinha arriscaram bons chutes de média distância, ambos defendidos pelo goleiro Kim Seung-Gyu. A primeira etapa terminou com empate.

Com mais posse na volta do intervalo, a equipe do técnico Fernando Santos empurrou os asiáticos para o campo de defesa. Por outro lado, a Coreia do Sul passou a aproveitar retomadas de bola para criar contragolpes. Son e Hwang In-Beom, de fora da área, forçaram boas defesas do goleiro Diogo Costa.

A pouca criação lusa fez com que Fernando Santos levasse o meia Bernardo Silva a campo nos últimos minutos. O camisa 10, porém, não conseguiu mudar o desempenho dos europeus na partida. No fim, um contra-ataque puxado por Son foi mortal para Portugal. O camisa 7 serviu Hwang Hee-Chan em velocidade, que bateu na saída de Diogo Costa e classificou os asiáticos.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: