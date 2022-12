Segundo leilão do Hospital de Amor, em Cruzeiro do Sul, tem meta de arrecadar R$ 300 mil

O Tribunal de Justiça do Acre realizou nesta quarta-feira, 30, por meio do Projeto Cidadão, o casamento de 100 casais no Teatro dos Náuas em Cruzeiro do Sul. Com esta edição, o T.J completa 52.235 casamentos feitos em 27 anos do Projeto Cidadão, que além de uniões, emite documentos e ofertas outros serviços.

Um dos casais que teve a união formalizada em Cruzeiro do Sul é formado pelo motorista Clóvis Bandeira, 60 anos, e a dona de casa Maria Ireni Alves, 50 anos. Eles já vivem juntos há mais de 20 anos e ela tinha o sonho de casar oficialmente. “Agora vou ter o sobrenome Bandeira dele. Ser a esposa oficial no papel”, comemora.

Daissiele Silva 25 anos, realizou também o sonho de casar vestida de noiva com direito a buquê de flores com Alif Silva, de 28 anos. ” Pedi o vestido emprestado para realizar este sonho de casar à caráter”, destaca

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Valdirene Cordeiro, parabenizou os casais e disse que o poder judiciário do Acre está em festa.

“Os casamentos são o ápice do projeto Cidadão há 27 anos. Esse ato Envolve mais do que amor. É sobre responsabilidade e saber da certeza que haverá dias com sol e chuva e que a busca é por um futuro melhor. As famílias fortalecem a sociedade e por isso a importância dessas uniões”, ressaltou ela.

Os casamentos foram oficializados pelo juiz Erik Farath, abençoados pelo bisbo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovanele e pelo pastor Carlos Alberto da Assembleia de Deus e prestigiados pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.